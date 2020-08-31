解放軍攻台灣「首戰即終戰」？ 國防部報告：共軍尚無全面犯台能力

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）近期「首戰即終戰」言論備受關注與討論，國防部今天(31日) 指出，共軍對台戰術戰法運用仍受限台海天然地理環境，且登陸載具和後勤能力不足，尚未具備全面犯台的正規作戰能力。

民國110年國防部預算書上午送抵立法院，同時也發布國防部「109年中共軍力報告書」、國防部「五年兵力整建及施政計畫報告」。

近期前總統馬英九「首戰即終戰」的言論備受關注與討論，國軍防衛能力及中國軍力現況，自然是外界關心的焦點。

國防部在「109年中共軍力報告書」中評估共軍對台作戰力指出，在聯合登島作戰範疇上，中共雖持續強化聯合實兵訓練等作為，但在對台戰術戰法運用仍受限台海天然地理環境，且登陸載具和後勤能力不足，尚未具備全面犯台的正規作戰能力。

國防部指出，中共對台可能行動，包括聯合軍事威懾、聯合封鎖作戰、聯合火力打擊、聯合登島作戰等方式，並且強調中共的用兵理念為「損小、效高、快打、速決」。

在「聯合登島」作戰項目中提及，若共軍取得制空、制海、制電磁權，癱瘓國軍大部分戰力後，將統合三軍及火箭軍展開「三棲登陸」進犯台灣本島，力求速戰速決，盼在外力介入前攻克台灣，形成既定事實，可能行動包含「斬首」、「奪佔澎湖」、「全面犯台」。

但國防部也強調，共軍雖持續致力強化聯合實兵訓練、構建新型作戰力量、發展新興軍工科技與戰具研發，但尚未完全具備全面犯台的正規作戰能力。

國防部指出，目前共軍仍以對台灣進行聯合軍事威懾、聯合封鎖作戰、聯合打擊為主要選項，然而，為達「徹底解決台灣問題」，共軍將持續擴大執行嚴峻、複雜的聯合登陸作戰整備和訓練，其戰力增長及對台威脅值得關注。