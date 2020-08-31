台灣證交所再次攜手寬量國際舉辦「Taiwan CEO Week on Air」 全力推廣台灣資本市場

8月31日至9月4日間，臺灣證券交易所與寬量國際、群益金鼎證券，共同舉辦「Taiwan CEO Week on Air」線上引資活動，偕同38家上市櫃公司，全力推廣臺灣資本市場。三方自今年4月6至10日共同合作，舉辦本年度首場線上引資以來，獲得機構投資人與上市櫃公司熱烈迴響，順利引領上市公司走向國際。

疫情期間，臺灣資本市場的韌性與上市公司永續發展的特質，始終是國際機構投資人關注的焦點。近期各上市公司半年報陸續出爐，證交所身為我國資本市場與國際接軌之橋樑，將透過與寬量國際共同舉辦的「Taiwan CEO Week on Air」線上引資活動，與全球機構投資人傳遞穩健經營的重要訊息。

本次活動邀請來自金融、電子、傳產等各行業之25家上市公司、10家上櫃公司及3家興櫃公司，於8月31日至9月4日間與投資人進行一對一會談。9月2日則安排專題演講，由證交所介紹臺灣資本市場概況及近期公司治理發展，及由寬量國際谷月涵策略長演講「後疫情時代全球經濟發展動力」。9月4日更安排一場上市公司投資人關係雙向交流之閉門會議，以「在全球多變的政經環境下，資本市場市值已創高峰，臺灣上市公司如何創造股東價值」為主軸，邀請資本市場同業先進共同交流。

今年雖受新冠肺炎疫情影響，使多項海外引資活動或外國機構法人來訪難以順利成行，但證交所與海外機構投資人溝通未曾間斷，截至8月底已陸續與寬量國際、永豐金證券、元富證券、FTSE Russell及高盛等機構舉辦多場線上引資活動，使國際投資人於疫情期間仍能精準掌握臺灣資本市場脈動。

儘管疫情趨緩前，赴海外舉辦引資活動之可行性較低，證交所仍善用線上引資在地域、規模與時間上的彈性，持續服務上市公司及海外機構法人，為資本市場引進成長動能，率領臺灣企業在全球發光發熱。

本次線上專題演講影片將於會後置於Webpro 3.0影音傳播網，供投資人隨時播放。觀看活動影片，請至「Webpro 3.0影音傳播網＞隨選影片＞投資臺灣InvestTW＞CEO Week」或點擊https://webpro.twse.com.tw/webportal/vod/117/?categoryId=157。