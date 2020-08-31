三芝三和社區攝影比賽 邀您共賞農村美景

三芝三和社區辦理「饗啟三和 遊趣三生」攝影競賽，徵件時間至今年9月20日止， 歡迎民眾到社區用鏡頭捕捉美景，爭取獎金！

三和社區位於新北市三芝區風景秀麗的北海岸， 社區範圍包含古庄及新庄二里，屬於典型的農村聚落， 社區內著名的「三生步道」可見生活、生產及生態樣貌， 每逢春季櫻花綻開時更吸引大批遊客慕名而來。

新北市農業局長年輔導社區，自加入農再社區以來， 社區自主辦理牆面彩繪櫻花風采，並改善窳陋地點變身成為「 三和三生工作坊」、修繕「風芝門」、「觀海平台」等設施， 地方風貌與保存有了長足的進步。為了吸引民眾前往三和社區， 協助社區透過農村再生執行計畫辦理攝影比賽， 希望攝影同好們一起來紀錄三和之美。

三和社區理事長劉秀鳳表示， 本次攝影活動題材為以三芝區內的生活、生產、生態、 文化及人文風情景觀寫真等攝影為主題皆可， 不限定彩色或黑白作品，也不限定使用相機或手機， 邀請民眾前來真實體驗、感受三生步道的魅力與豐富的人文風情。 為獎勵優秀作品，提供2,000元至10,000元不等的獎金， 徵件時間即日起至9月20日止。評分項目包含主題內容（40%） 、構圖技巧（30%）、攝影技巧（20%）及創作理念（10%） 等，期待大家的踴躍投稿。

新北市政府農業局李玟局長表示，三和社區具有高人氣的觀光景點， 同時仍保留純樸的農家熱情與好客，邀請民眾共賞農村美景， 三和社區經過農業局的陪伴輔導，社區亦開發不少伴手禮與商品(如 洛神花茶、蘋果醋、左手香防蚊乳、柑橘精油洗手乳等等)， 歡迎大家來社區捕捉美景時也別忘了品嘗這裡的農產加工品， 一同以行動支持社區。

攝影比賽簡章請上社區粉絲專頁查看：https://www. facebook.com/ 859233297460110/