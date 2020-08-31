永續投資吸睛 投資人熱情相挺

台股在今年3月落底後，第二季以來反彈超過30%， 吸引投資人對台股的關注，看好台股後市仍有表現機會下， 也掀起台股基金募集潮，近期募集的富邦台灣永續發展高股息基金， 在投資人認同永續投資及主動操作的概念下，於8/24以規模新台 幣61.37億元成立，在投資人持續熱情支持下，統計至上周五( 28日)，規模已來到新台幣68.82億元。

「富邦台灣永續發展高股息基金」 是一檔由專業投資研究團隊主動操作的永續發展高股息基金， 該基金是從永續發展相關概念之指數成分股，以及公司治理評鑑前5 0%企業、其他永續發展相關評鑑或報告書等標的中，進行選股， 投資標的涵蓋大、中、小型股，有別於市場上其他高股息基金， 此次成功募集，足見永續投資及主動操作成功吸引到投資人目光。

富邦投信投資處余美香資深副總表示，台股第三季進入獲利檢視期， 由於需求面仍需時間提振、中美衝突升溫下導致5G建設遞延、 供應鏈重整需要時間與廠商觀望心態提升下， 預期整體獲利承壓的可能性增加， 也因此預期台股指數進入盤整的可能性較大，此時選股重於選市， 投資人選擇主動式基金投資台股更為有利。

余美香進一步指出，由於台灣疫情衝擊小， 且為半導體等科技製造重鎮， 是亞洲區中最安心且具有品質的製造基地；加上美中角力等因素， 如中國產業去美化，或是美國抵制中企，例如華為封鎖令， 已導致全球供應鏈發生轉變，訂單紛紛轉移至台灣， 而預計此趨勢將延續數年，再搭上5G與AI等趨勢產業興起， 台股產業機會已發生結構性的轉變， 支持台股擁有嶄新的展望與格局。

至於第三季選股的方向，則是以能見度較高的族群為主，例如受惠W FH(在家工作)帶動的另類需求(如腳踏車、健身器材)以及Re -open概念(衣服、鞋子)，以及房市復甦概念(建材相關)， 而PC需求也預期可延續至第三季，中長線看好族群以一線、 二線晶圓代工、去美化相關IC設計為主， 預期相關個股股價仍有表現機會。

今年第二季以來新成立之主動式台股基金

基金名稱 成立日 成立金額(新台幣億元) 富邦台灣永續發展高股息基金 2020/8/24 61.37 合庫台灣高科技基金 2020/7/31 6.92 國泰台灣高股息基金 2020/7/10 36.78 永豐臺灣ESG永續優選基金 2020/4/23 18.14

資料來源：投信投顧公會、Cmoney、富邦投信整理； 資料日期：2020.04~2020.08