侯友宜到校關心營養午餐內容及防疫作為 堅守學童健康

今(31)日為學校109學年度開學日， 新北市長侯友宜特別來到頂埔國小， 確認校園於中午用餐時的防疫作為是否到位， 同時了解學童用餐菜色內容， 並現場聽取教育局於對於未來肉品供應學校午餐的規劃簡報。

新北市政府非常重視學童營養午餐健康安全，今(31) 日中午侯友宜市長前往土城區第一所自立午餐學校頂埔國小， 檢視午餐防疫重點細則，包含是否有固定打菜學生、 是否正確佩戴口罩及手套打菜、學生取餐不交談、用餐不共食等， 同時了解當日午餐的供應內容。 隨後教育局張明文局長現場進行學校營養午餐肉品簡報， 就學校午餐供應肉品來源、午餐食材現況進行說明， 據了解目前供應公立學校食材幾乎不使用牛肉， 團膳業者及自立午餐學校在向食材供應商採購的也是國產豬肉， 惟針對加工食品部分， 因現行法規針對含豬肉原料之完整包裝或散裝食品未強制標示原產地 ，故採購時無法完全確認產地。 局長也說明目前經過跨局處討論已初步規劃相關建議作為， 如變更現行午餐相關契約，強制業者使用國產豬牛； 農衛單位加強稽查午餐肉品食材產地來源， 確保合乎動物用藥殘留標準； 訓練學校午餐督導人員具備標章辨認能力，把關師生安全等， 但尚有許多問題，也希望中央在法規、機制上有相關的配套措施。

頂埔國小校長華志仁表示， 在午餐供應上豬肉與雞肉是最普遍使用的食材， 無論是主菜或配菜都有機會出現，如今天午餐供應的菜單是糙米飯、 蔥燒肉片、蝦仁豆腐、雲耳蒲瓜、小白菜、芹菜蘿蔔湯等， 主菜便是豬肉片。 雖然教育部8月28日發布規定營養午餐一律使用國產豬， 但學校第一線仍有許多待解決的問題，如： 學校是否可以國家認證之標章，確保午餐食材仍內容物皆為國產？ 現行含豬肉原料之完整包裝或散裝食品， 未強制標示所含豬肉原產地， 恐致使學校端無法判別是否參雜非國產豬肉。 美牛美豬開放可能會影響國產畜牧業的生存致使國產肉品短缺或價格 上漲，讓學校不易購得國產豬牛。 建議協請農委會建置專業調度平臺， 供應學校經專業單位檢驗合格之食材及非美豬美牛肉品。 若校方於採購時因無法清楚辨識肉品產地而誤用美豬美牛而遭開罰處 分，學校應如何避免？學校於校園內努力把關午餐食材， 惟家長及學生於校外用餐時仍面臨無法辨識肉品來源之窘境。 現階段無法令強制規範使用國產豬牛， 致使學校無法源依據強制要求業者配合進行契約變更等等。

侯友宜市長表示，營養午餐是孩子在校最重要的一餐飯， 目前學校午餐所使用的肉品可以掌握來源， 讓孩子在食用時不必擔憂。但中央宣布美豬美牛明年放寬進口後， 學校是否能做得到全部用國產豬肉？ 所以他來到學校了解第一線所碰到的問題， 諸如國家認證標章對於豬肉加工品像貢丸、水餃等沒有標示來源， 雖然教育部規定大家要吃國產豬肉，但加工類能不能守得住？ 相關法令還沒有修訂，行政作為該如何處理？ 學校未必有能力分辨肉品來源，建議由農委會成立平台， 標示清楚並供應合格肉品。最擔憂的是，孩子們除了學校以外， 每天早上到早餐店，買漢堡、火腿三明治、晚上的便當等， 到底能不能知道它的來源所在？他仍建議以瘦肉精零檢出為標準， 就不需要擔憂這些問題，但如果中央要開放，就會面臨這些問題， 如果能解決再來談開放。

侯友宜市長並強調讓孩子健康成長市府責無旁貸， 無論是對抗新冠肺炎還是食品安全，各局處都要全力以赴。 教育局表示，特別將開學第一週訂為「攜手防疫週」， 除了市長到校關心午餐防疫作為外，為了確認各校的防疫狀況， 今日從局長到各科室主管、督學全體總動員， 一大早7點到所轄124所大型學校報到，一線了解學校實務工作， 為校園防疫把關。 張明文局長前往百班以上大校秀朗國小慰問教職員工辛勞、 確認防疫物資及措施是否到位，叮囑學校執行防疫工作決不能鬆懈， 讓家長安心把孩子送到學校上學。