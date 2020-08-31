台灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超93.24億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/8/24~2020/8/28）外資在集中市場總買進金額為2,786.40億元，總賣出金額為2,879.64億元，賣超為93.24億元，另統計自2020年年初至8月28日止，外資總買進金額為7兆6,385.76億元，總賣出金額為8兆2,583.72億元，累計賣超為6,197.96億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為16兆9,116.70億元新台幣，占全體上市股票市值的43.90%，較8月21日的16兆6,970.91億元新台幣，增加2,145.79億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進416,010千股，賣出277,709千股，買超138,301千股。

第二名：友達：買進252,263千股，賣出145,566千股，買超106,697千股。

第三名：長榮：買進130,580千股，賣出85,975千股，買超44,605千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：彩晶：買進50,853千股，賣出111,425千股，賣超60,572千股。

第二名：中信金：買進35,342千股，賣出85,097千股，賣超49,755千股。

第三名：華航：買進92,078千股，賣出140,502千股，賣超48,424千股。