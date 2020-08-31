查詢金融遺產一站式服務 集保結算所便民再升級

「查詢金融遺產一站式服務」自 109 年 7 月 1 日起正式 推動至全國實施，民眾可跨區就近向各地區國稅局或所屬分 局、稽徵所之全功能櫃檯辦理，近兩個月來，全國國稅局已 嘉惠服務上萬位被繼承人之家屬，使其等在申報遺產稅之程 序上更為便利。

集保結算所法遵暨法務室蕭元華經理表示，集保結算所 對本案各項流程與報表之設計，均以迅速、便民為前提。因 此，集保結算所自 7 月 1 日起除率先施行透過與財政部財政 資訊中心建置之電子專線，於每周二、五接收五區國稅局之 查詢檔資料外，並可做到當日自動調閱、於二個營業日內產 製查詢結果回覆給申請人，同時亦已完成資產報表的整併及 優化，提供持有有價證券收盤價及換算後價額等資訊，使民 眾更易於閱讀，便利申報遺產稅，無須再逐一至證交所及櫃 買中心網站查詢各檔有價證券之收盤價及進行換算，有效節 省民眾申報遺產稅所需花費之人力及時間。

集保結算所蕭元華經理進一步表示，自 7 月 1 日迄今， 集保結算所受理的件數也超過 8,400 件，為使申請人能掌握 申請進度，集保結算所於官網建置提供申請人查詢申請進度 之頁面功能，並於 8 月 25 日已上線，只要於該頁面輸入申 請人及被繼承人之身分證字號、被繼承人過世日期等資訊， 即可知悉是否已收件或郵寄交付狀況等進度，有申請查詢之 民眾可多加利用，隨時掌握進度。

查詢申請進度網址如下： https://investor.tdcc.com.tw/QDSI/queryInfo.jsp