為了美 你敢溶脂化骨嗎?　《整容液》南韓最詭異恐怖怪談網漫9/18驚悚上映！

網漫【整容液】號稱影史最詭異獨創恐怖怪談，人氣超越【與神同行】。（采昌國際多媒體提供） 網漫【整容液】號稱影史最詭異獨創恐怖怪談，人氣超越【與神同行】。（采昌國際多媒體提供）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）為了美貌，你願意付出多少代價？溶脂化骨，重塑美貌，你敢嘗試？南韓影史首部懸疑恐怖動畫電影「整容液」，劇情描述一位屢受歧視的棉花糖女孩，在使用整容液後，如願成為廣受歡迎的女神，不過她萬萬沒想到，當整容液開始產生副作用後，讓她不得不做出一連串駭人行為，她的人生也逐漸失控…。

在「外貌至上主義」的南韓社會當中，許多南韓綜藝節目當中，藝人與素人談起自己的整容經歷，更像家常便飯一樣簡單。甚至許多南韓的小孩一出生，父母就會為他們準備一筆「整容費」，等兒女成年的時候，再把這筆錢送給兒女當作禮物，希望能讓他們透過整容，讓未來的事業與生活更加順遂。不過，這個在南韓社會稀鬆平常的整容文化，如果轉化為奇幻、恐怖電影的題材，又將會成為什麼模樣？

想要擁有嶄新人生？為您介紹這罐「神奇整容液」的使用方法…。首先，請用鏡子確認自己的臉。不如拍張照片做個紀念，因為這將會是您跟原本長相最後告別的時刻。接著，將水與整容液以4:1比例混合，並將臉部浸泡在整容液裡20分鐘。之後，您的皮膚與肌肉將像黏土一般得以重新塑型，成為您想要擁有的模樣…。（采昌國際多媒體提供）

影史最詭異獨創的恐怖怪談【整容液】，就是改編自WEBTOON的人氣同名網路漫畫，並透過電影動畫版的形式，製作團隊耗時六年打造，為作品融入懸疑、奇幻、犯罪、倫理等多重元素，更增添漫畫所沒有提到的更多劇情細節，並以最完美的容貌跟觀眾見面。

電影消息一曝光，隨即引發世界各地討論，更吸引眾多國際影展邀約，強勢入選有「動畫界坎城影展」之稱的安錫動畫影展「競賽」單元、蒙特婁國際奇幻影展「動畫競賽」單元，以及南韓富川奇幻影展「韓國奇幻競賽」單元。

值得一提的是，本片的前導預告一在南韓曝光，就在短時間內突破200萬點擊次數，大幅超越同期熱門電影【屍速列車：感染半島】的預告點擊次數，引爆網友熱烈迴響，再度證明本片的超高人氣，值得觀眾進場一探究竟！

影史最詭異獨創的恐怖怪談【整容液】，即將在9月18日於台灣驚悚獻映！（采昌國際多媒體提供）