王文祥再度表態「有責任重返台塑」 台塑集團：家族事宜不予回應

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台塑集團創辦人王永慶二房次子王文祥，日前拋出想回台塑企業意願，王文祥昨(30日) 公開重申，身為王永慶的兒子，已經在外打拚30年，回台塑企業是當王家兒子的責任。

對王文祥再度表態，台塑集團表示，這屬於家族的事，集團沒有任何回應。

台裔企業家王文祥（左）夫婦今年曾捐款，幫助洛杉磯對抗疫情，獲得洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）感謝。圖右為洛杉磯經文處長朱文祥。中央社

王文祥30日出席由教會舉辦的見證分享會，分享經歷JM Eagle長達14年的官司，最後勝訴的心路歷程，會後接受媒體採訪。

王文祥說，自己在美國經營的JM Eagle並非是台塑的競爭對手，而是台塑的客戶，過去也是集團內的公司，王永慶把JM Eagle賣給他，代表自己的為人處事與父親相近。

王文祥也強調，自己在台塑從基層作業員做起，在集團內待過17年，王永慶也曾在美國每天親自教導，時間長達2年，後來他獨自在美國打拚，JM Eagle這麼大的官司都挺過來了，比以前更有信心可以擔起台塑企業這個重擔。

他指出，JM Eagle也曾是集團的公司，且JM Eagle與台塑不是競爭對手，反而是台塑的客戶，這部分應該沒有問題。

這不是王文祥第一次向集團內表達想回台塑的意願，王文祥說，2008年王永慶過世時，就曾經跟家族談過，但當時因才42歲，家族認為他經驗不足；時至今日，再提此一建議是因為認為自己經驗已足，加上堂哥王文淵多次表示要退休，他比王文淵小18歲，還有18年可以努力。

王文祥也向集團喊話，要讓他回台塑企業只要高階經理人或董事會就可以決定，不需要100多萬股東的同意；對於為何家族至今沒有回應？中央社30日引述王文祥說，他認為，畢竟要保護自己的利益，他只能說：「人之常情。」

王文祥日前接受媒體採訪時指出，他是王永慶的兒子，對王永慶創辦的事業有責任發揚光大，有責任重返台塑集團，並希望能夠擔任1家公司的負責人；王文祥說，已和台塑集團總裁王文淵及王永慶三房長女王瑞華等家族成員溝通。

王文祥目前是台塑化和台化2家公司董事，他指出，做董事貢獻度太低，若能以他在美國經營企業的經驗進入集團，可能會看得比較清楚。

王文祥進一步說，兄姊都很支持他重返集團，就連王瑞華也贊同他的想法，現在就等王文淵點頭。

對於這項報導，台塑集團表示，家族事宜不予回應。

台塑集團原本最高決策單位為行政中心九人小組，其成員包括王文淵、王文潮、王瑞華、王瑞瑜，以及台塑四寶專業經理人等；2017年台塑王家決議設立「管理中心」，家族成員退出行政中心，改進入管理中心，落實企業所有權及經營權分治的精神。

不過王文淵目前為集團總裁兼台化董事長，因此仍會實際參與公司業務。

目前行政中心有5位專業經理人組成，包含台塑化董事長陳寶郎、台化副董事長洪福源、台塑董事長林健男與南亞吳嘉昭董事長與台塑越南河靜鋼鐵董事長陳源成。