【女神口罩就是不一樣】MTV音樂錄影帶大獎照辦 Lady Gaga、Ariana口罩華麗登台

流星歌曲天后女神卡卡與亞莉安娜皆戴口罩出席音樂影帶頒獎典禮，兩人合作的《Rain on me》奪下3獎。(圖/美聯社) 流星歌曲天后女神卡卡與亞莉安娜皆戴口罩出席音樂影帶頒獎典禮，兩人合作的《Rain on me》奪下3獎。(圖/美聯社)

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）由MTV台舉辦的音樂影帶頒獎典禮（VMA）週日(30)舉行，成為美國新冠肺炎疫情之中首個大型實體典禮。為因應防疫，除了頒獎典禮改為戶外進行，其獎項新增「最佳疫情單曲」( Best Quarantine Performance)與「最佳居家MV」(Best Music Video From Home)，潮流天后女神卡卡（Lady Gaga）與亞莉安娜（Ariana）也戴上口罩勁歌熱舞，以身作則提倡全民防疫。

此外，由於美國種族抗議越演越烈，饒舌歌手黑眼豆豆與R&B歌手H.E.R於表演時特別提到「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)，期盼種族平等能完全實踐。

起先VMA典禮的主辦單位計畫在布魯克林的巴克萊中心舉行頒獎，但被批評違反紐約市的防疫政策而改成戶外表演，現場也對參加人員進行嚴格管制，部分藝人則透過雲端連線參與這場音樂盛會。典禮一開場，主持人琪琪帕瑪（Keke Palmer）即向《黑豹》主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）致敬，表示他不只是電影螢幕上的人物，而是真正的英雄。

待全數獎項揭曉後，威肯（The weekend）不只是典禮的開幕表演者，更奪下VMA首獎「年度最佳音樂錄影帶獎」，而女神卡卡成為最大贏家，她與亞莉安娜合唱的《Rain on Me》就獲得3個獎項，她自己則獨得2獎。威肯和女神卡卡在典禮中也提及「口罩防疫」與「爭取種族平權」議題。女神卡卡即使變換數套表演服仍堅持配戴口罩，並表示「戴上口罩是一種尊重」，威肯則認為近期非裔美國人遭殺害的事件不斷，對他而言實在很難盡興地慶祝這場音樂盛事。

此外，饒舌歌手黑眼豆豆與R&B歌手H.E.R也特別提到「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)，期盼美國種族平等能有完全實踐的一天。值得注意的是，亞洲天團BTS突破歐美流行歌壇重圍，一舉奪得4獎，僅次於女神卡卡，與亞莉安娜得到相同數目的獎項。