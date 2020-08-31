鴻運春酒尾牙 理想大地超前部署

時序即將入秋，為歡喜迎春及犒賞辛苦的員工們，尾牙春酒宴絕對不可少，選在理想大地，同時擁有中式桌菜、西式buffet、BBQ派對的五星級飯店，員工旅遊再加上尾牙春酒，一舉兩得在理想，2020年11月開放早鳥預購，每桌大方加贈紅酒，大啖美饌的同時還能一覽東方威尼斯異國風的住宿環境，以嶄新目標迎向新年新願景。

理想大地中餐主廚團隊以花蓮在地食材，運用三十年廚藝演繹中式料理，中式桌宴每桌NT$6,000+10%起，有銀絲蒸鮮蝦、無錫燒排骨、樹子台灣鯛等...健康的菜色，融合主廚的創意與巧思，烹調出道地佳餚，每一口都是用心與感動，為夥伴補充滿滿元氣！

西式自助餐，豐富菜色，任君挑選，晚餐每人NT$990+10%(50位以上)，最適合想要吃到飽又吃得好的員工團聚。或者今年想來點不一樣的尾牙春酒，大島戶外BBQ每人NT$1280+20%(80人以上)，提供生啤酒、紅酒無限暢飲特別方案，是舉辦狂歡派對的最佳地點！

現場備有卡拉OK，可盡情歡唱，更加碼提供達一定桌數或席位摸彩獎品，內容包含住宿券、紅酒等多項禮品，讓參與尾牙春酒的員工們，抽獎抽到笑呵呵，並為公司繼續努力，再創佳績。

台灣多家知名企業皆不約而同選擇理想大地，除了HERMES、BMW重機、國泰世華等國際會議渡假指定場地外，更是員工尾牙春酒首選之地。壽豐鄉是全花蓮最精華的無毒農業重鎮，食材皆精選在地有機蔬果、畜牧、漁產，秋冬之際來到花蓮，更能欣賞一年僅盛開一次的落雨松秘境，讓員工親近大自然釋放身心壓力，獎勵員工的同時更能重塑企業能量，犒賞員工一年來的辛苦。早鳥預購期間，每桌加贈紅酒。更多詳情請洽理想大地官網https://www.plcresort.com.tw/zh_TW 或電洽03-865-6789。