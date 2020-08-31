9/1-10/1板橋凱撒限定活動「中秋博狀元」

一年一度團聚中秋佳節即將到來，在月圓時分，國人最期待與親人的相聚時刻。為活躍節日氣氛，板橋凱撒大飯店首次舉辦相傳三百多年中秋時節流行的民俗遊戲「中秋博狀元餅」，9/1至10/1期間於飯店餐飲消費滿千元，當日出示消費發票，即可至任一餐廳或酒吧參加「十八仔」博骰子活動，只要擲出指定點數組合即可贏得精美好禮，獎品內容包括豪華客房住宿券、朋派自助餐兩人同行一人免費券及中秋月餅禮盒等超值好禮，邀請消費者用餐之餘一同博出好兆頭，帶走滿滿好福氣！

中秋「博狀元餅」擲骰子遊戲自古流傳於廈門的民俗文化活動，至今已有三百多年歷史、又稱「搶狀元」或「博中秋」，而後傳至金門和台灣。相傳出生金門洪門港（后豐港）鄭成功營中大將洪旭在鄭成功進攻金陵時，留守廈門的他，為穩定軍心並撫慰南征北討士兵解思鄉情緒，發明「博狀元餅」遊戲在中秋節當天讓士兵們玩上一把、擲到的彩品為餅，讓士兵們在玩樂吃餅之餘、稍解鄉愁，兼以激勵士兵雄心壯志。而後久而久之於廈門、泉州、金門等地成為一種中秋佳節期間，相當具有特色的民俗娛樂活動。

此活動以六顆骰子投擲為主，按照古時各級科舉制度的頭銜(狀元、榜眼、探花、進士、舉人、秀才)，並以六種彩餅分別代表不同身份。六顆骰子一起擲入碗中：出現一顆四點，得到一秀餅；兩顆四點，得到一個二舉餅；四顆相同但非四點的骰子，得到一個四進餅；三顆四點，得到一個三紅餅；一至六點各一個或點數平分，得到一個對堂餅。當有人率先擲出四個以上四點骰子，或是五個以上相同非四點的骰子時，可奪得狀元餅，而博中狀元的人，相信整年運氣都會特別好。

板橋凱撒大飯店不僅提供各式豐富美饌餐飲選擇，為增添更多趣味性及互動回饋，9/1-10/1期間邀請消費者體驗中秋傳統民俗活動，凡是餐飲消費滿千元，即可參加「中秋博狀元餅」擲骰子活動，多達13種以上獎項歡迎消費者來挑戰，為中秋迎個好彩頭！