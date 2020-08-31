越南姑娘飄洋過海經營幸福婚姻 推崇臺灣教育環境

當年，正值花樣年華剛從高中畢業的陳鳳姮，因為看到姑姑嫁到臺灣過得幸福，也在臺籍姑丈的介紹下，認識了臺灣的先生。兩人交往了四五個月，陳鳳姮以未滿二十歲的青春年華，嫁給在粉料工廠工作的先生。

目前住在新北市八里區的陳鳳姮，在越南的時候就常常聽到嫁來臺灣的親人聊到臺灣，一直覺得臺灣是個環境很好的地方，因此透過介紹認識先生時，看到先生的樣貌老實，相信是個能委以終身的好丈夫，才會毫無懸念的決心結婚。

外型亮麗的陳鳳姮，來自越南南部城市茶榮省，她對於教育也很熱忱，嫁來臺灣以後就利用晚間到補校學習華語，一方面也努力通過「新住民母語檢定」測驗，取得越語教師資格，目前在新北市兩所國小兼任越語教師。

陳鳳姮對於臺灣的教育環境極為推崇，她認為比起越南，臺灣在教育環境以及教學內容都很先進，更別說擁有豐富多樣的輔助教具。而且，她以作為兩個孩子母親的立場表達，學校的任課老師都很樂意與家長溝通，對於學生的日常表現也很關心，這點特別讓她覺得感動。

嫁來臺灣已經九年了，陳鳳姮除了兼任越語老師以外，平常也到住家附近的便當店打工。她說每天都要為公婆還有先生做飯，由於大家的口味都不同，因此她一次就得做三種口味的菜色，分別給公婆、先生還有自己。也因為在便當店工作，讓她可以順便學習做臺灣料理，滿足家人不同的胃口。

陳鳳姮有個願望，希望日後可以開一家小吃店，如果孩子長大以後，她想回去越南陪父母。她笑說，先生很支持她的想法，而且同意日後有機會就陪她回越南生活。但在此之前，希望能在臺灣做生意存錢，才能讓一家人過得幸福快樂。（新聞轉載自新住民全球新聞網）