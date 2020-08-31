捷克參議長大陣仗訪台 中國怒回：他必須付出深重代價

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）捷克參議長維特齊（Miloš Vystrčil）於上週末抵達台灣，盼能建立雙方經貿與投資的合作關係 ，引起中國政府的不滿。中國外交部長王毅於今(31)日對外批評維特齊，表示此舉是與中國14億人為敵的「公開挑釁行為」，並聲稱他將為此付出代價。

捷克議長維特齊於29日率89人的訪問團來台，成員包含資深參議員、企業領袖、教育機構專家、媒體與文化人士等，預計停留至9月4日，期間將會面台灣各部會首長，並參與經貿論壇，瞭解台捷合作之潛力。根據路透社的報導，正在訪德的中國外交部長王毅對台捷此次的官方交流做出回應，他向德國媒體痛批捷克藐視一中原則，強調中國政府與全體人民對此無法忍受，而維特齊也將會他的短視近利與投機付出沈重的代價。

除此之外，中國駐捷克大使也曾於29日表示，中方一貫堅決反對建交國和台灣進行任何形式官方往來，並指維特齊訪台「嚴重干涉中國內政」、「嚴重侵犯中國國家主權和領土完整」、「嚴重違反國際關係基本準則和雙邊政治承諾」。根據新頭殼，中國官媒《環球時報》的社論更進一步批評維特齊，認為他不過是在配合川普打壓中國，成為美中「新冷戰」裡反中國的一方，甚至認為維特齊在搏版面、自抬身價。

對於此次來訪台灣的行動，是否真的會讓捷克付出「沈重代價」，根據中央社的訪談，捷克智庫國際事務協會（AMO）中負責中共與歐洲研究的卡拉斯蔻娃（Ivana Karaskova）認為，捷中關係其實已每下愈況，兩國在國際事務上並無共同推動重要議程，中國對中東歐國家的直接投資額也僅占其對全歐的直接投資額不到2%，而就算中國完全斷絕與捷克的經貿往來，對捷克國內生產毛額（GDP）的影響估計不超過1%。