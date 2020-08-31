【捷克訪問團】布拉格市長曾在林口長庚學醫、此行將與北市談班機直航 老同學製作卡片「歡迎來台灣」

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（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）訪問團30日抵台，外交部長吳釗燮當天晚上宴請維特齊一行，並在推特上傳兩人口罩上均印有中華民國（台灣）與捷克國旗的照片。

捷克首都布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）30日晚間也在臉書推文說，此行除與台灣產業界交流，還將談及與布拉格市班機直航議題，並秀出當年台灣同學為歡迎他造訪，親手製作的卡片。

Zdeněk Hřib臉書 超連結

吳釗燮晚間宴請維特齊訪團一行，並上傳兩人合照表示，有幸主持晚宴歡迎維特齊及代表團，「我們已經準備好明天(31日) 開始的充實行程」；而兩人合照的口罩上均印有兩國國旗，象徵台捷友好。

布拉格市長賀瑞普晚間也推文說，此行除會見總統蔡英文、行政院長蘇貞昌與台北姊妹市長柯文哲外，將參加經貿產業論壇活動，瞭解布拉格在台捷產業鏈分工與調整上所能扮演的角色，以及台北與布拉格實現直航的可能性。

賀瑞普推文還附上一張極具紀念意義的照片，是他當年在台學醫實習時的台灣同學，為歡迎他此次造訪，親手特別製作的卡片；內容除歡迎祝福文字外，還有當年一同出遊、上館子的回憶舊照。

臉書專 頁 「你所不知道的影像醫學」今年1月份就曾經po文說，原來布拉格市長當年來台留學時曾經到林口長庚放射科實習！

「布拉格市長賀吉普，對台有這麼深的情感，或許和大學時期，因為學醫曾到林口長庚實習，還曾經出車禍腳受傷，老師幫忙處理，感受到滿滿人情味，也讓他變成台灣迷。」