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【捷克訪問團】布拉格市長曾在林口長庚學醫、此行將與北市談班機直航 老同學製作卡片「歡迎來台灣」

布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib），30日晚間在推文秀出當年在台學醫實習時台灣同學為歡迎他造訪，親手製作的卡片。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/08/31 12:30
圖/官方臉書

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（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）訪問團30日抵台，外交部長吳釗燮當天晚上宴請維特齊一行，並在推特上傳兩人口罩上均印有中華民國（台灣）與捷克國旗的照片。

捷克首都布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）30日晚間也在臉書推文說，此行除與台灣產業界交流，還將談及與布拉格市班機直航議題並秀出當年台灣同學為歡迎他造訪，親手製作的卡片。

Zdeněk Hřib臉書 超連結

吳釗燮晚間宴請維特齊訪團一行，並上傳兩人合照表示，有幸主持晚宴歡迎維特齊及代表團，「我們已經準備好明天(31日) 開始的充實行程」；而兩人合照的口罩上均印有兩國國旗，象徵台捷友好。

布拉格市長賀瑞普晚間也推文說，此行除會見總統蔡英文、行政院長蘇貞昌與台北姊妹市長柯文哲外，將參加經貿產業論壇活動，瞭解布拉格在台捷產業鏈分工與調整上所能扮演的角色，以及台北與布拉格實現直航的可能性。

賀瑞普推文還附上一張極具紀念意義的照片，是他當年在台學醫實習時的台灣同學，為歡迎他此次造訪，親手特別製作的卡片；內容除歡迎祝福文字外，還有當年一同出遊、上館子的回憶舊照。

臉書專「你所不知道的影像醫學」今年1月份就曾經po文說，原來布拉格市長當年來台留學時曾經到林口長庚放射科實習！

「布拉格市長賀吉普，對台有這麼深的情感，或許和大學時期，因為學醫曾到林口長庚實習，還曾經出車禍腳受傷，老師幫忙處理，感受到滿滿人情味，也讓他變成台灣迷。」

原來布拉格市長曾經到林口長庚放射科實習！ 「布拉格市長賀吉普，對台有這麼深的情感，或許和大學時期，因為學醫曾到林口長庚實習，還曾經出車禍腳受傷，老師幫忙處理，感受到滿滿人情味，也讓他變成台灣迷。」 #林口長庚 #放射線科 #中華民國放射線醫學會 https://news.tvbs.com.tw/life/1263520

你所不知道的影像醫學發佈於 2020年1月15日 星期三
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