【文明駕駛禮讓行人】台灣9/1起路口安全大執法　汽機車路口未「停讓」行人最高罰3600元

為維護路口安全及行人路權，台中市警察局將於9月1日 起，展開為期1個月的交通大執法，包括西屯區台灣大 道與安和路口、台灣大道與文心路口等1... 為維護路口安全及行人路權，台中市警察局將於9月1日 起，展開為期1個月的交通大執法，包括西屯區台灣大 道與安和路口、台灣大道與文心路口等10大易肇事路口 將是執法重點。 （警方提供） 中央社記者郝雪卿傳真 109年8月27日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）為加強汽機車遵守「行人路權優先」觀念，交通部與內政部警政署明天起聯手「路口安全大執法」一個月，針對「車不讓人」、「行人違反路權」等違規行為加強取締，汽機車路口未停讓行人最高可罰三千六百元。

歐美日等先進國家「行人路權優先」觀念深植人心，對行人的安全非常重視。不過在台灣，汽機車多沒有禮讓行人的習慣及文化，因此行人路口事故頻傳，很多外國觀光客到台灣旅遊，也都認為路口險象叢生。日前新北市更有一起悲劇，同樣肇因於搶快的無良小貨車駕駛，未注意斑馬線上正在依綠燈行走的行人，搶快左轉造成一名年輕女子身亡。肇事的45歲鍾性男子推托開車視線死角，未遵守行駛路口應「車速放慢、停讓行人」規定，令意外身亡女子同行倖存男友哀痛不已，也引發各界檢討台灣長期以來的不良駕駛習慣。

悲劇發生後，政大法律系副教授劉宏恩在個人臉書轉貼新聞，感嘆「又是一件行人走在斑馬線卻被車子撞死的悲劇」，接著說他之前PO過一個數據，就是台灣每年因「斑馬線不讓行人而肇事致死」的人數，大幅超過「酒駕肇事致死」的人數。

交通部也有公布統計，2018年全國道路交通事故造成2780人死亡，其中行人死亡406人；2019年全國2865人死亡、行人死亡數攀升到458人；今年一到五月，全國道路交通事故死亡人數已累計1221人，較去年同期增加47人。

交通部與警政單位分析，交通事故約有六成發生在路口，行人死亡人數也是近四成發生在路口，路口行人致死事故肇因以車輛「未注意車前狀況」、車輛「搶越行人穿越道」及行人「未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路」為前三肇因，為防情況惡化，決定展開路口大執法。

謝銘鴻說，路口有不同方向的車、人流交織，交通比一般路段複雜。行人在行穿線上有「絕對路權」，行經車輛不能只是放慢車速，要確實做到「停讓」。