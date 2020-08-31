愛滋感染者血液中測不到病毒U=U　台北榮總林錫勳：傳染給他人機率為零

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）為了深入了解台灣民眾面對感染者的心態，並揭露感染者於家庭、就學/就職以及就醫的真實困境，台灣露徳協會、台灣感染誌協會與荷商葛蘭素史克藥廠台灣分公司共同發起「愛滋認知與焦慮程度大調查」，結果發現，仍有超過4成的民眾與感染者同桌共餐、公用浴室時會感到焦慮，甚至得知前一位就醫者為感染者時焦慮感更提升至近7成，反應國人仍對於愛滋帶有迷思與恐懼。

社團法人台灣露徳協會副秘書長古佳蓓表示，本次調查為跳脫以往的形式，特別設計各式日常生活情境的模擬題，以真實了解民眾與感染者相處時的焦慮程度。調查結果發現，民眾對傳染途徑認知有進步但仍存在誤解，包括近3成認為蚊蟲叮咬具感染力、2成3認為捐血為過去常見感染原因；另外，民眾雖對傳染途徑認知提升，但在情境題中飛沫傳染途徑的同桌共餐、打噴嚏等情況，焦慮程度卻背離認知，上升至3至4成，親吻更是提高至8成4。

不過，由調查中可發現，一旦了解國際共識U=U後，有4成5的民眾可化解恐懼，顯示U=U不僅為愛滋治療領域的重大里程碑，亦有助於改善社會對於感染者之誤解與對立。

古佳蓓副秘書長進一步分析，是否充分了解目前已成為國際共識的「U=U」 （undetectable=untransmittable，測不到病毒=不具傳染力）也對於愛滋認同十分重要。本次調查結果顯示，在經解釋何謂U=U後，有4成5的民眾對於感染者的態度轉變為比較不會恐懼，可見U=U觀念的建立，有助於化解大眾對於感染者的排斥，減少標籤化。

臺北榮民總醫院感染科林錫勳醫師解釋，愛滋病毒傳播的風險與感染者血中病毒量高度相關 ，而U=U就是指穩定接受抗病毒療法的愛滋感染者，其血液中的病毒量若持續六個月以上控制在測不到的狀態時，其透過性行為將病毒傳染給他人的機率為零。所以曾有人打趣地說一位「病毒量測不到」的感染者要將病毒傳染給性伴侶的機率比被雷打到的機率還要低。

林錫勳醫師強調，愛滋病毒其實是十分脆弱的，離開人體接觸空氣後，於30秒至3分鐘內即會迅速死亡；而經消毒、滅菌後的合格醫療行為亦無任何感染風險。

林錫勳醫師表示，拜現代醫學與藥物進步所賜，一個22歲確診的感染者，預期壽命可達77歲，與一般人沒有太大差異，可見愛滋感染已經成為可以控制的慢性病，而幾乎每個接受抗病毒藥物的感染者都能找到適合自己的藥物處方，並在六個月內成功控制病毒，也鼓勵感染者一旦確診應該盡早接受治療，控制的效果會越好。