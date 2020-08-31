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2020亞洲電競公開賽「英雄聯盟」總決賽　台灣隊伍奪冠、抱走百萬獎金

「2020亞洲電子競技公開賽」自7月初起舉辦，經過近兩個月激烈比拚，晉級「英雄聯盟」決賽的「華哥愛蹦迪」和Sharp Fighter兩支台灣隊伍，昨(30日) 傍晚在新北市民廣場進行最後對決。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/08/31 11:38
「2020亞洲電子競技公開賽」30日晚間進行「英雄聯盟」決賽，台灣隊伍「華哥愛蹦迪」奪冠拿下百萬獎金。（新北市政府提供）中央社

「2020亞洲電子競技公開賽」30日晚間進行「英雄聯盟」決賽，台灣隊伍「華哥愛蹦迪」奪冠拿下百萬獎金。（新北市政府提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）亞洲多國逾3000名業餘玩家參與的「2020亞洲電子競技公開賽」，其中「英雄聯盟」決賽，在30日鏖戰到深夜才分出勝負，台灣隊伍「華哥愛蹦迪」奪冠拿下百萬獎金。

新北市政府表示，「2020亞洲電子競技公開賽」自7月初起舉辦，共有台灣、香港、澳門等地共300餘隊伍報名、3391名業餘玩家參賽

經過近2個月激烈比拚，晉級「英雄聯盟」決賽的「華哥愛蹦迪」和Sharp Fighter兩支台灣隊伍昨天傍晚在新北市民廣場進行最後對決。

由於兩隊實力接近，吸引數百位年輕人到場觀戰，現場群眾不時因轉播緊張畫面而呼喊，氣氛緊張。

5戰3勝的賽制打了5個多小時，最後由「華哥愛蹦迪」隊拿下冠軍，原訂晚間8時頒獎的新北市長侯友宜，也等到近晚間11時才上台頒發獎盃和新台幣100萬元獎金的支票。

侯市長表示，電競比賽已是世界性的競技運動，新北市政府為活絡電競運動風氣及推動新北電競國際化，首次與主辦單位「鍇睿行銷」攜手舉辦「2020亞洲電子競技公開賽」，共有3391位台灣與亞洲各國業餘玩家熱情參與，總決賽現場也透過twitch實況轉播，讓世界看見台灣業餘選手電競實力，3天賽況非常激烈!

他強調，年輕族群熱衷投入電競運動，市府也持續營造電競正向氛圍，積極爭取與民間電競賽事合作，提供年輕世代熱愛電競的民眾一個展現實力及發光發熱的舞台。

然而，侯市長也說，電競也像其他棒球、籃球等運動，具有完備的產業鏈，舉凡賽事營運、企劃、製播、影音編輯、電競硬體、遊戲設計等公司隨著電競賽事熱潮興起，而衍生大量從業人才需求，故市府107年在三重區特別成立了「新北電競基地」，持續舉辦電競產業人才課程、電競學程專班、電競丙級裁判、教練講習等，至今已培養1,020人次電競產業新血。

該基地更在今年5月底升級2.0版，新增電競攝影棚及導播間等多項電競場域，讓有志於電競運動的年輕學子有更多參與實作的機會，順利進入電競相關產業就業，勇敢用電競逐夢。

侯市長也感謝在活動現場設攤，一同力挺市府舉辦電競賽事的MSI微星科技、SAMSUNG台灣三星、HyperX金士頓、AHQ電競職業戰隊、Serafim碩擎科技、JS娛樂及台灣電力公司等電競業者與企業。


2020亞洲電子競技公開賽冠亞軍合影 (圖/新北市政府)

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