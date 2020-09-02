〈時評〉不當國民黨黨產　還不想歸還台灣人民？

大法官釋字793號一出爐後，中國國民黨一干政客馬上呼天喚地召開記者會，一副負隅頑抗態勢。顯然，經大法官認證不當取得的財產，中國國民黨及其附隨組織還不想將它們吐出來！

不當黨產的取得，最原始的輪廓是很清楚的，主要途徑不外乎國家贈與、竊占日產，以及巧取豪奪自民間私人的無本生意（勉強出現特權式的半買半送價購模式，那是中國國民黨及其附隨組織散枝擴葉、羽翼已豐後，才出現的「文明」行為）。

按毒果樹理論，不當黨產1.0以後衍生的，縱使有2.0、3.0、4.0、⋯⋯之別，其為不當黨產則一！是以，中國國民黨黨營事業族繁不及備載的子公司、孫公司、曾孫公司、玄孫公司⋯⋯，都是不當黨產的一環，都應該一併處理！

說到不當黨產的處理，中國國民黨及其附隨組織也有一套處理方式，那就是：切割！中國國民黨試圖跟救國團、婦聯會、中廣、中影等等切割，救國團、婦聯會、中廣、中影等等也試圖跟中國國民黨切割；好像一經切割，所有的不正不當，都變正正當當了。打的如意算盤就是：管它明的、暗的，能繼續把持操控最好，真萬不得已，就脫手、變賣；錢，能五鬼搬運就不客氣了，不得已，也要擺放在自家口袋用到一毛不剩，並美名此等行徑為「黨產歸零」！

看來，嚷嚷多年的不當黨產的終極處置，給臉不要臉的中國國民黨的最後下場，就是敬酒不吃吃罰酒！敬告念念不忘不當黨產奶水的中國國民黨，歸零不等於歸還！抓到小偷、竊賊，少不得要追查贓物，歸還原主；法庭裡，有廉恥的小偷、竊賊，除了俯首認罪，那敢咆哮公堂？職是，中國國民黨及其附隨組織，如果知恥，自當為過去吃香喝辣的特權向全體國人鞠躬道歉，並祈求原諒。然後，只有黨產歸還，那有什麼黨產歸零，什麼留存退休黨工及黨務所需後如有剩餘再「捐贈」的道理？──捐贈自家設立掌控的這個那個基金，是把錢從左口袋掏出、再放入右口袋；捐贈不相干的第三者，是竊賊扮演聖誕老公公。

該回歸國庫的回歸國庫，該還民間私人原主的還民間私人原主，才是不當黨產的最終正當歸宿！

（作者為新竹教育大學退休副教授)