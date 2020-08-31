迎接捷克參院議長9/1演說、台灣立法院布置「民主友誼牆」　衛福部防疫不鬆懈：廁所派人站崗消毒

立法院設置「台捷攜手、民主前行」的民主友誼牆，講述兩國追求民主自由價值的過程。中央社 立法院設置「台捷攜手、民主前行」的民主友誼牆，講述兩國追求民主自由價值的過程。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）捷克參議院議長維特齊30日率團抵台，預定9月1日到立法院發表演講。為迎接維特齊，立法院已在院區內設置以中文、捷克文撰寫的民主友誼牆，講述兩國追求民主自由的過程，並布置介紹捷克風土民情的特展。

衛福部疾病管制署副署長莊人祥日前表示，捷克訪問團雖然人數比較多，但是防疫規格沒有放鬆。

中央社30日報導，立法院除在院區內安排捷克特展與民主牆，院方也將引導參觀，盼藉此增進兩國交流、堅固邦誼。此外立法院長游錫堃，將代表立法院致贈紀念議事槌、立法院國會外交榮譽獎章一等獎章。

立法院副秘書長高明秋受訪表示，已在立法院紅樓101會議室外設置好「台捷攜手、民主前行」的民主友誼牆，利用時間序列的方式，講述兩國過去從威權體制到追求民主自由價值的過程。牆上也印有維特齊與游錫堃兩人的照片，到時在參訪時，兩人也會在民主牆上簽字留念。

民主友誼牆上以中文與捷克文寫著，

捷克與台灣分處歐、亞兩地，但同在追求自由民主的道路上。非暴力、不流血、和平而堅毅，台灣與捷克在追求民主的路途中，早已隱隱繫起革命情誼。 守護主權，追求民主自由，是台灣與捷克共享的信念與價值。9月1日為台捷民主同盟的堅定友誼，共譜美麗的一頁。

另外，在立法院議場旁的走道一側，也利用櫥窗布置捷克特展，講述「布拉格之春」等捷克歷史、介紹捷克國會，以及捷克風俗文化與人文藝術。也擺放過去捷克眾議院副議長、捷克參議院友台小組等捷克國會議員來訪的照片。

立法院總務處、秘書處26日共同召開記者會，說明立法院接待維特齊（Miloš Vystrčil）訪問團的防疫規劃，並邀請莊人祥向媒體說明這次捷克訪問團的防疫原則。

立法院26日召開記者會，說明接待維特齊訪問團的防疫規劃，並邀請疾管署副署長莊人祥（左）向媒體說明防疫原則。中央社

立法院26日說明接待捷克參議院議長維特齊訪問團的防疫規劃，並使用超紫光滅菌機器人（Hyper Light）將全院消毒。中央社

關於接待維特齊訪問團的防疫規劃，立法院秘書處長吳慧玲說，以防疫優先原則規劃安排，非常謝謝中央流行疫情指揮中心，包括多次到立法院場勘给予指導。

莊人祥指出，這次捷克訪問團雖然人數比較多，但是防疫規格沒有放鬆。

捷克訪問團是專機來回，不會搭一般飛機

訪問團在入境台灣時，需有登機前3天內採檢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）核酸檢驗陰性證明，8月30日到台灣也會採檢，9月1日還會再採檢一次，所以訪問團總共會有三次採檢，確保風險降到最低。

維特齊所率捷克訪問團，每個點的活動都是團進團出，

全程都會有接送

莊人祥表示，外交部也會特別準備防疫專車，訪問團的成員都有固定搭乘的專車，所以不會混雜。訪問團成員到任何參訪地點都全程戴口罩，也會保持社交距離。

9月1日 ， 立法院接待捷克訪問團到院參訪的防疫規劃

莊人祥指出，訪問團到立法院的每一個點參訪，都會有分流措施，還會專人全程陪同，落實全程防護。

他說，捷克訪問團參訪立法院的動線和參訪點都有縝密規劃，包括廁所的安排，廁所都有人站崗，訪問團使用完廁所之後的清潔和消毒，以及電梯怎麼搭乘，有幾部電梯管控只能由訪問團使用。另外，也會規劃媒體採訪動線和定點。

立法院總務處、秘書處26日在召開記者會的現場立法院大門口，也展示了紫外線室內滅菌消毒等器材，並請環保人員穿上標準消毒著裝演練消毒程序。

訪團預定9月1日參訪國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區

園區在接待上也是採高規格防疫措施，設有專用道與遊客分流。

捷克參議院議長維特齊30日率團抵台，預定9月1日參訪國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區，園區在接待上採高規格防疫措施，設有專用道與遊客分流。圖攝於4月15日。中央社