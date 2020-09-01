【投資理財老生常談】當沖炒短線不長久！台灣投資人應選優質標的長期存股

台灣半導體科技發展在台積電領軍下，如日中天，帶動經濟及科技起飛，也使股價指數迭創新高，但是科技股起伏太大，未必適合散戶族群，如果期待分享台積電成長的甜美果實，又不希望風險太高，應該可以考慮電子通路產業比較適合保守的存股族，只要選擇績優標的，定期不定額投資，可以為自己累積不錯的退休金。

電子通路產業大致可以分為四大類，分別是材料設備通路、半導體零組件通路、通訊通路、資訊通路。其中材料設備通路競爭程度較低，成長性較高，穩定性較高，包括華立、長華、安馳、崇越等公司。

半導體零組件通路競爭程度較高，產業成產性也大，企業包括大聯大、文曄、豐藝、增你強、威健等。資訊通路競爭激烈，成長性較低，投資人必須注意產業及個別企業的財務、業務變化，風險較高，例如精技、燦坤、順發、健元等。通訊通路要靠個別企業建立完整的行銷網路，投入的時間較長及資金成本都較高，例如震旦行、聯強、神腦、敦吉等。

受惠於台灣強勢的半導體產業及優秀的人才競爭力，像崇越、華立、聯強、精技、大聯大、豐藝、敦吉、文曄、長華、至上等，諸多績優公司，都值得投資人深入研究，選擇合適時機及股價投資，報酬率都不錯，每年殖利率設定在5％以上，並不困難。

台股今年迄8月底為止，新增開戶數高達74萬戶，總開戶數已近2千萬戶，而且3成是30歲以下年輕人，新手上路在股市敢衝敢撞，不僅跑短缐也做當沖，使得年輕族群股市社群「股市爆料同學會」，一個月之內増加60萬會員，曾經因為同一時間瞬間湧進1.3萬人，創下歷史天量，導致客服人員電話接到手軟，網頁、app當機，年輕人的熱情推升股市每天交易量及股價，但是如何趨吉避凶，建立自己安全的投資理財規劃，才是長久之計。

以電子通路股華立為例，是IC通路商，提供半導體、電子通訊、平面顯示器、印刷電路板及離岸風電葉片材料，台積電是大客戶，由於產品有獨佔無法取代性，再加上經營者風評甚佳，近年來獲利及配息相當穩定，值得投資人深入研究，選擇適合的機會長期投資。

聯強在業界的風評也不錯，近年投資7億元，徹底調整產品行銷及管理線，拉高毛利率，獲得不錯的成果，今年第一季毛利率、營業利益率、浄利率均創9年新高，法人預估今年每股獲利可望達到5元，今年發放股息總額達到43.4億元，每股2.6元，未來計劃採取衡平股利政策，這種正派經營的企業，值得投資人注意。

崇越近年經營的表現也很亮眼，每股獲利從104年的5.89元，成長到108年的9.8元，今年每股配息6.5元，財務、業務均穩定，最近與以色列EZMENS簽約，導入可應用於半導體製程及工業製造遠端監控，創新思考值得肯定。

至於長華最近將股票面額從10元分割為1元，大幅降低每股價格，更能貼近年輕人投資能力。長華去年每股獲利17.19元，股息12.6元，相當亮眼，如今分割為1股1元，值得觀察後續的投資價值。

電子通路股中的至上，是存股族的首要考慮，今年每股獲利3.41元，配息2.7元，業務及營收、獲利呈現成長態勢，現在不過30元左右，殖利率高達9％左右，這麼好的存股標的，投資人又何必去當沖、跑短缐，陷自己於高風險呢？

電子通路股中的大聯大、文曄同為IC兩大通路商，最近雖然引爆股權戰，但是兩家公司體質均佳，同樣值得投資人觀察，如果在合適的買價之下投資，長期存股，應該可以考慮。

台灣證券市場殖利率佳，向來吸引外資長期資金進駐，投資人如果選擇優質成長的產業及企業長期投資存股，應該可以為自己創造薪水以外，第二份豐厚的股利收入及退休金，至於投機性的資金運用，最好小心，不要陷自己於險境。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。