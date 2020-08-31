〈時評〉美中新冷戰衝擊台灣 政府應加快發展新創產業

中美科技、貿易大戰已經衝擊台灣經濟發展，連半導體產業也受影響，如何防止負面效應擴散，因勢利導加快轉型步伐，妥善保護失業勞工，扶植新創產業誕生，是政府當務之急。

中國現在各類重要工業生產，正積極去美化，並且大力扶植自己的半導體產業，期能降低新冷戰的衝擊。目前中國已積極將蘋果供應鏈的生產，扶持轉往中資企業接單，7月17日，緯創將旗下組裝iPhone中國昆山廠，賣給中資立迅公司，等同宣佈鴻海的蘋果大單，將逐漸轉給中國。

8月18日機殻大廠可成將旗下兩間公司可勝、可利科技，股權全部賣給中國藍思科技，共賣了420億元人民幣，可成年營收將減少40％，影響不能謂之不大。和碩也是一樣，受到中國市場改變影響，決定合併子公司鎧勝，目的是加強與立訊談判的彈性，但是市場的改變應該是確定的方向。

可成、鴻海目前考慮到墨西哥設新工廠，改變投資生產戰略，不過付出的代價不小，也會造成台灣勞工失業問題。鴻海富士康在墨西哥已經有5座工廠，主要生產電視機和伺服器，凸顯美中新冷戰，全球供應鏈正在快速轉變，中國正在建立自己的產業鏈，行動相當積極。

鴻海力求轉型，郭台銘最近投資10億元在馬桶的改造上，原來他想發展生醫馬桶，將個人排泄物在馬桶中，就做好體檢工作，十分有創意，一旦研發成功，商機無限，他另與裕隆汽車合作，積極研發下一個世代電動汽車的生產。了解危機，另覓生機的腳步不曾停止，充分符合他「沒有不景氣，只有不爭氣」的名言。

半導體產業的變化更大，中國現在傾舉國之力發展晶片，而且列入最高機密。晶片設計已經難不倒中國，目前中國IC設計能力已經不輸國際業者，問題是生產才是大難題。晶片設備廠全球共有6家，3家是美國業者，分別是科林研發、科磊、應材，荷蘭的愛思摩爾也是設備大廠，也是全球唯一紫光微影(EUV)生產商，日本晶圓設備商東京威力科創(Tokyo Electron），這兩家設備商佔盡優勢，吃了中國不少肥單，不過問題是材料及生產技術，還是掌握在美國手上，中國要想突破，沒有那麼容易。

同行傳出，華為面板趨動晶片供應鏈已經齊備，IC設計定案，明年量產。規劃中驅動晶片生產將自主化，正在大量購買晶片測試機台，將建立一條龍晶片生產。這項計劃，立即衝擊台灣聯詠、敦泰、奇景都受到衝擊，業績不易再有過去好景。

市場的變化，影響台灣勞工失業率，勞動部最新發布實施無薪假企業已經増加到820家，共有20049人，其中製造業是重災區，共有333家，13968人實施無薪假，政府有必要妥善輔導失業勞工轉業，防止造成社會問題。

當前台灣產業最大的問題是缺乏新創產業誕生，以獨角獸新創企業為例，目前全球共有586家，分佈在145個城市，29個國家，其中北京有93家居首，舊金山68家居次，上海47家第三。全球10大獨角獸有6隻在中國，3隻在美國，遺憾的是台灣一隻也沒有。最近全球最大的獨角獸公司螞蟻金服即將於今年十一長假前後，在上海及香港兩地股市上市，預估市值高達2250億美元，今年第三季獲利達到13億美元，成為全球最大的首次公開募股(IPO)企業，值得台灣省思。

獨角獸最大的亮點是金融科技，螞蟻金服亦是如此，老闆馬雲曾說：「如果銀行不改，那我就改變銀行」，螞蟻金服絕對搶食了銀行的市場大餅。現在是互聯網科技金融的龍頭，最大核心資產是支付寶，擁有全球超過10億用戶，主要獲利來源是結算、天弘基金、花唄、借唄等金融業務。

中國央行最近也一直在研發數位貨幣，以區塊鏈有效發展人民幣結算業務，不僅可以有效促進金融革新，利於金融市場的發展，可以追蹤資金流向，打擊洗錢、經濟犯罪，其實更大的潛在利益是準備和美國國際清算地位分庭抗禮。台灣中央銀行及金管會有必要加速金融改革的步伐。

回頭看看台灣，應需要大幅加速推動科技金融發展，並提升資訊軟體結合資安、新商業模式，創造無限商機。目前台商回流蔚為風潮，資金回歸已經可以從股市、房地產看出，如何有效誘導資金流向新創產業，創造未來台灣更長遠的科技及經濟發展，有賴政府妥善規劃，才能避免美中新冷戰對台灣經濟及產業的衝擊。