古都新鮮事 新住民全球新聞網邀你仲夏移起玩

由內政部新住民發展基金補助，移民署建置的「新住民全球新聞網」及臉書粉絲團「Taiwan我來了」成立已經5年多了，為了讓更多新住民朋友可以善用這個多語網站，移民署及網站維運團隊特別於今(29)日在文化古都臺南辦理宣導活動，除邀請越南新住民童氏容為新住民朋友導覽「臺南府城」外，並在國立臺灣文學館與新住民分享《陳長慶短篇小說集》中越文本新書，共有來自中國、越南、印尼、泰國等約50位新住民熱情響應。

文化古都臺南富有豐沛的歷史風情，來臺20年的越南新住民童氏容，家住後壁，性格開朗大方，國語、臺語、越南語都精通流利，以生動活潑的方式帶領新住民認識地方文史，導覽一場融合藝術與古都饗宴的遊程。「臺南府城」散步趣以城市博物館為核心，由點到線到面，連結臺南古蹟歷史建築、文史景點、地方文化館、歷史街巷、文化園區，參訪國立臺灣文學館、臺南孔子廟、窄門、八吉境道署關帝廳等擁有在地文史故事的建築，讓新住民朋友感受府城豐厚的文化底蘊。參與的新住民朋友說，日常經過這些街景，都不曾知道有那麼多的歷史故事，經過童氏容有趣的導覽，很高興能再度認識自己生活的地方，這樣深入的「散步」對新住民來說很有意義。

活動最後回到國立臺灣文學館與新住民朋友進行趣味問答，除了驗收本日的文化學習外，也為新住民全球新聞網的推廣起了良好成效，新住民朋友紛紛表示對新聞網為他們量身打造的資訊很感興趣，未來會多多上網來關注自己的權益，並與其他在臺新住民交流。活動最後向新住民朋友分享臺灣文學館與胡志明市國家大學共同催生的《陳長慶短篇小說集》中越文本新書，讓新住民朋友認識臺灣文學，促進中越文化交流。

移民署長邱豐光表示，新住民母國文化隨著婚姻、移民等方式進入臺灣，讓我國社會呈現多元文化型態。移民署除了提供各類移民輔導及照顧服務措施外，為了讓新住民族群在臺能獲取更多與自身相關的新聞、政府政策措施及生活等資訊，同時也讓國人更加瞭解新住民及其母國文化，特別向新住民發展基金申請補助，建置「新住民全球新聞網」這個專屬於新住民的整合性多語新聞及資訊平臺，服務新住民便於閱聽各類訊息，歡迎新住民朋友們可以多加使用。



(新聞轉載自新住民全球新聞網)