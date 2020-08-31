〈財經主筆室〉安心國旅編39億元是「飢餓行銷」？目標只達六成就告罄

國旅大爆發！安心旅遊補助款快用罄消息曝光後，一度還傳出安心旅遊補助措施不排除可能提早結束，立即引發民眾抱怨「實在太扯！」政府推出的「安心旅遊國旅補助方案」，如今卻演變成民眾擔心出遊拿不到補助？觀光業者憂心還要不要接單？讓台灣觀光產業逐漸從疫情中復甦的安心旅遊補助方案，瞬間演變成人人抱怨的「不安心措施」？

針對國旅補助「安心旅遊」方案，原編列39億元預算即將告罄，交通部觀光局擬定三方案，分別是爭取預算加碼、補助額度減半以及補助提早截止等。但部長林佳龍最新的說法，已再籌措16億元挹助並滾動式檢討，朝著延長至10月底目標來努力。意即，安心國旅補助能否依原訂計劃補助至10月底止，政府還是沒給出明確答案。

記得6月初交通部觀光局正式對外發布「安心旅遊國旅補助方案」時，打出「民眾好領、業者好配合、核銷好快速」為原則作為口號，藉由鼓勵國民旅遊，希望能讓更多國人能與家人、親友從旅行中增進情誼、有益身心健康，同時促進更多關聯業者受益，也為地方帶來無限商機。如今政策才執行到一半，民眾就面臨不知還能否領到補助？業者也不知該不該繼續配合？民眾、業者都面臨未來無所適從的困境。

安心旅遊補助政主要出發點，是為了挽救受創嚴重的觀光產業，但政府也希望藉由台灣疫情稍緩，鼓勵國人旅遊來增進身心的健康。林佳龍也曾表示，交通部的各項振興紓困措施中，安心旅遊住宿補助方案是效果最好的一次，大約可以帶動大約10倍的產值，也明顯增加了三倍券的效益。既然是如此好的措施，而且可以增加至少10倍產值的效益，為何至今仍無法對外宣示，安心旅遊措施絕對會依照原訂時間執行至10月底為止呢？

這次國旅補助意外出現預算即將告罄，令人不解的是，原訂預估投入39億元經費，預期可帶動約638萬人次出遊，創造直接及間接觀光效益約235億元。為何如今僅僅執行至8月中旬，超過400萬人次申請後，經費就僅剩下3億元呢？交通部當初在整個方案的規劃及政策執行上，是否太過於粗糙或幕後有不可告人弊案存在呢？

再者，交通部也曾推估若翻倍加碼只要約34億元，就可讓全案如期執行至10月底，屆時可帶動1,305萬人次出遊，直接、間接效益至少上看500億元以上。這種不僅僅是1加1大於2的效益，幾乎能帶來高達10倍的產值，還能夠讓暑假過後9月開始的旅遊淡季不淡，繼續讓國內旅遊消費市場保持暢旺，為何政府遲遲不做出決策呢？目前外界批評聲浪不斷，業界預估，最後仍會依原訂計劃補助至10月底為止，只是政府在做決策時動作總是慢半拍，非得要惹得全民發聲怒吼後才會出現決斷。

有人揣測，難不成這是交通部施展的「飢餓行銷」策略，對外透露安心補助經費吃緊消息，好讓這股熱潮話題能夠在暑假過後仍然延燒？藉以這個政策能夠持續帶動觀光業的復甦？但業者認為，看不見交通部有如此高段的行銷手法，看到的卻有執政黨派系之間角力的影子，只是政府效率的打折，受傷害的可能是台灣經濟。