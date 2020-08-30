台南晶英酒店狂推視覺系「BBQ蛋糕」慶中秋

入秋後微風輕吹，即將迎來暖心的中秋團圓，與許久不見的親友相聚，一同抬頭賞月，也是家家必備的行程。台南晶英酒店法籍西點行政主廚羅倫打破品嘗中式月餅的傳統，研發超過十款西式甜品迎戰佳節，主推視覺系「BBQ造型蛋糕」、提拉米蘇禮盒「典藏映月」、加上熱銷的「胖卡龍」也推出期間限定口味，其中三款加入粉色香檳、威士忌和甜白酒，直搗酒咖的味蕾，全新系列甜而不膩的好滋味，絕對是談天時的最佳良伴，九月起在台南晶英一樓外賣中心浮誇登場！

羅倫主廚以齊聚烤肉作為發想，打造迷你版、逼真程度百分百的「BBQ蛋糕」，烤盤上唯妙唯俏的雞腿肉及玉米筍，讓人彷彿聞到了陣陣烤肉香氣。堅硬巧克力外殼包覆著鬆軟的榛果巧克力海綿蛋糕和脆片果仁糖，入口時微苦的黑巧克力襯托出牛奶巧克力慕斯的甜味，濃醇的滋味在舌尖化開，尾韻還有淡淡的煙燻香氣留在唇齒之間，上面各式食材造型的翻糖，更是令人會心一笑，兼具視覺與味覺的藝術品，讓傳統佳節變得時尚又前衛。

除了可供多人享用的造型蛋糕，也有個人獨享的精緻「胖卡龍」，胖卡龍是在傳統上下兩層的蛋白脆餅中填入比原本多出三至四倍的夾心，這次羅倫主廚因應中秋節特別推出三款大人味胖卡龍，「莓好時光」嚴選法國甜白酒，並加入手工覆盆莓醬，將白皙的鮮奶油渲染成淡紫色，咬下就感受到甜白酒的魅力、混著果香，清爽而不過份甜膩，餘韻中還帶點微醺的滋味；「橙香威士忌」裡的威士忌帶有剛強的中性風味，濃厚的酒香撲鼻而來，再搭配香橙果泥和香草奶霜，相當令人驚艷；「微醺玫莓」主體則是優雅細膩的粉紅香檳慕斯，沒有酒精濃烈的苦味，加入新鮮草莓，反而散發淡雅的香氣，將甜品的夢幻與浪漫表露無遺。

胖卡龍系列還有選用府城特產鳳梨蜜餞結合日式抹茶的「綠野仙蹤」、巧克力與黑松露搭配的「黑色奇蹟」、以及夾著焦糖香草慕斯及堅果的「晶光閃閃」等共六款特殊口味；此外，若有送禮需求，台南晶英酒店中秋亦有推出「典藏映月」提拉米蘇禮盒，外表頂著月餅造型，內餡藏著濃郁美味的提拉米蘇，包含經典原味、玫瑰香緹、百香芒果及日式抹茶。

此次全系列專屬中秋的創意甜點，9月1日起開始接受預訂，「BBQ蛋糕」六吋售價980元、八吋售價1,280元；「典藏映月」提拉米蘇禮盒，四入裝售價880元；胖卡龍中秋限定口味於9月16日發售，單顆嚐鮮價220元、精品級盒裝四入800元、六入1,080元。