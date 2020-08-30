搶救國旅 凱撒再度攜手雲朗、老爺推船＋酒專案

從年初疫情爆發後，飯店觀光業首當其衝遭受波及，為了搶救國旅市場，凱撒飯店連鎖與雲朗觀光集團、老爺酒店集團，也催生了國旅史上首次的跨品牌合作案，在3月推出CLR聯合通用券，可以在三大集團旗下30間飯店使用消費，甫推出就造成市場轟動，銷售已達17萬張，不僅帶來市場話題，也受到國旅客人青睞。現在更乘勝追擊，三集團再推第二波大型合作專案，主打星級住宿包遊輪，以法國巴黎塞納河遊船發想，包下500噸級觀光遊輪「大河之戀-皇后號」，搭浪漫晚宴、船上Live Band和星級住宿，要當遊客們的領航員，星光夜遊淡水河，打造藍色公路浪漫之旅。

首創跨品牌合作引爆話題 凱撒再打造第10間飯店

繼跨品牌合作後，凱撒飯店連鎖更積極推動集團不定期優惠，第一波「回饋社工優惠住宿專案」要感謝長年奉獻的社工夥伴，緊接著第二波「波麗士辛苦了!警察專案」，還有向第一線防疫人員致敬的「醫護藥警消住房專案」、旗下雙北6間飯店聯手的「雙北雙城記住房專案」，最後是旗下十家飯店聯手推出的由南玩到北「999元加購專案」，各館也有創意主題優惠活動，疫情期間，凱撒將不斷推陳出新，讓國人有更多旅遊新選擇。而除了市區旅遊多元化，凱撒飯店連鎖更在疫情期間逆勢操作，強勢進駐台東，延續趣淘漫旅品牌精神，打造潮流、設計渡假型飯店：趣淘漫旅-台東，擁有110間客房以熱氣球、海浪為視覺元素，以明亮對比色彩，呈現濃厚渡假氛圍，搭配原住民風味餐飲，讓旅客感受台東原始樣貌。

凱撒飯店連鎖副總裁皮金營認為，疫情雖帶來不小的衝擊，卻也為飯店帶來更多可能性，與雲朗、老爺集團合作，把從前的對手變成隊友，一再創造市場熱門商品。而此次推出「雲凱爺」城市渡假遊輪之旅，入住星級飯店，再贈送遊客去搭大型觀光遊輪，享受船上Live Band愜意演奏還有浪漫自助饗宴，在迷人夜色中悠遊藍色公路。住宿可選凱撒飯店連鎖旗下的台北凱達大飯店、台北凱撒大飯店、板橋凱撒大飯店、趣淘漫旅-台北，入住每晚每人最低2,250元起，內含早餐、遊輪船票，首航自10/24起至11/28間每週六出航，分別有下午5點30分的晚餐饗宴、晚上9點的星光饗宴，共計12航次，遊客可以任選搭乘，活動即日開跑!更多優惠詳情請見各館官網。