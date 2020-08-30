台南大員皇冠假日酒店3周年慶 住好吃好同樂會

台南大員皇冠假日酒店迎接9月27日開業3年，繼去年首辦健走活動後獲得熱烈迴響，今年第二屆舉辦，希望以健康樂活、全民參與的概念為出發，推廣發現安平的美好，也透過健走不競速的方式，沿著鹽水溪體驗台江國家公園的生態景致，與欣賞夕陽西下的夕照之美。記者會中也宣布9月周年慶系列活動於9月1日正式啟動，除了邀請全民加入9月27日的健走行列有機會抽中總統套房之外，也能盡情享用酒店提供多項的住宿與餐飲好康優惠。

台南大員皇冠假日酒店8月27日在大廳中舉辦三周年慶同樂會啟動記者會，台南市長黃偉哲親自蒞臨表達祝賀之意。隨著安平周圍的旅遊景點與設施越來越豐富，讓旅客更願意一來再來，還可以停留久一點，待的時間長一點，真實感受台南的美好。酒店副總經理趙博恩在致詞中表示，台南是一個適合旅遊與大啖美食的城市、安平更是一個饒富歷史與文化的好地方，酒店又是坐落在自然生態豐富的國家公園旁，地利優勢自然成為台南旅遊的首選，讓旅客可以盡情享受台南獨有的好吃、好玩與好住之優點。正因為如此，所以酒店希望利用周年慶奠定全民樂活運動的風氣，發起了健走活動，今年主題是「安平遊夕 健走嘉年華」，希望4歲以上到90歲以內，只要能走動，就能報名參加9月27日的健走活動，透過走路達到運動效果、促進身心健康，也藉此放慢生活步調，飽覽安平美景。今年酒店也跟隨著黃偉哲市長行銷台南市的拚勁，拿出「總統套房」當作首獎，挑戰報名人數達1,500人的目標，希望全民一起共襄盛舉，親自感受安平迷人的好風光。健走報名費每人200元，須於9/21前完成匯款繳交報名費，9/27活動當天可獲得周年慶紀念帽乙頂、摸彩券乙張、餐飲抵用券600元乙張、德陽艦門票買1送1優惠券乙張、方氏乾乾的果乾隨手包乙份以及Zespri提供的奇異果。另外，摸彩獎品超過500項，並持續有更多合作單位加入提供豐盛的獎品，包括：汪來汪趣的法鬥抱枕、安平陶坊的陶杯組與壓模劍獅、安平平安的鯨扇涼、Land Rover精品帽、Jaguar的鴨舌帽、虎鯨ORCA的造型帽、口罩與T恤等好禮，健走活動線上報名。

台南大員皇冠假日酒店三周年同樂會系列活動包括：餐券、餐飲、住宿推出「無3不成禮」好康優惠。凡2020年9月30日前搶購超值優惠餐券，早買早享用，使用振興券揪團一起買，優惠省更多。元素平日自助餐買10張送1張、買30張送6張；煉瓦買3套送3張；彩豐樓合菜券買3張送1張。館內的三大主題餐廳與酒吧也於9月推出「無3不成禮」餐飲優惠活動，於平日週一至週五餐廳消費，凡對中身分證數字1個3餐飲享85折、對中2個3餐飲享8折、對中3個3餐飲享75折、對中4個3餐飲享7折、對中5個3 餐飲享65折、對中6個3 餐飲享 6折、對中7個3餐飲享55折、對中8個3餐飲享 5折優惠，一個身分證件單筆消費最多6人同享優惠。適用餐廳有元素午餐與晚餐時段；煉瓦日本特色餐廳點用各式套餐或單點；彩豐樓午餐與晚餐時段；289吧單點及下午茶套餐等。以上優惠不適用於週六、週日以及酒類、桌菜、包廂或外帶，且不與其他優惠並用，例如振興券消費滿額送優惠、餐券等，須另加原餐價10%服務費。餐廳訂位：06-512-1910彩豐樓、06-512-1920元素、06-512-1930煉瓦以及289吧06-3911899轉6670。

隨著疫情減緩國旅升溫，台南大員皇冠假日酒店3周年慶住房專案也不能少，自2020年9月1日起9月30日止推出「續住3333」專案，標準客房連續入住2晚，每房晚3,333元起，含兩日2客早餐，以上價格須另加5%營業稅與10%服務費，如欲更改房型或週六入住須另行加價。本專案享優悅會積分，恕不得與其他促銷方案同時使用，且不適用於5間或以上之團體預訂。訂房專線：06-3911858。