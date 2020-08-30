國際觀光博覽會來了 食藝精華，盡在《台北福華》

8月28日~31日盛大展開的觀光業年度盛會「2020台北國際觀光博覽會」，台北福華大飯店今年同樣推出多樣好康回饋消費者，包括年年熱銷的「彩虹座中西日美饌餐券」只要900元，還有明星排隊商品「中西美食餐券」一口價950元，另外消費者一致好評的「彩虹座 周一至周四自助晚餐買一送一餐券」破盤價1,210元，今年折扣直接下殺到5折，展場限量每天只有30套，絕對最優惠，保證殺最大！

台北福華大飯店這次推出多項超優惠餐飲商品，今年值得一提的是江南春劉宜嘉主廚首次獻藝「四人合菜」，講究刀工的滬式料理，以精細刀藝與燉、燜、煨等傳統料理手法烹製，像是江南春最有名的「紹興醉雞腿」、「寧式鱔魚」、「砂鍋紅燒肉」及「極品醃篤鮮」皆是不容錯過的經典美饌，一次品嚐到舌尖上的老味道。而蓬萊邨王永宗主廚則是以做工繁複的「手路菜」為主軸，「碳烤烏魚子」、「蔭鼓炒鮮蚵」、「軟煎嫩溜肉」、「芹菜臭豆腐」還有「扁魚燜白菜」等多樣台式料理，搭配上軟香的地瓜稀飯更是地道絕配，絕對手作帶出縈繞記憶的道地台菜風味。

還有年年熱銷的「中西美食餐券(餐廳3選1或點心坊)」950元 (5.3折起)，今年提供消費者更多元的搭配，首先有珍珠坊「全日單人海鮮套餐」可供選擇，廣式雙拼、避風塘大蝦、絲瓜腸粉及蘿蔔糕拼韭菜果，絕對吃得精緻小巧，一遊經典粵菜之美，另外可選擇加價450元，即可兩人同享「粵菜港點任你選」，大快朵頤66道精選港點，就是要抓住港點控的胃。還有江南春招牌人氣「全日單人海陸套餐」色香味俱全的招牌江浙菜與精緻鹹甜點心，像是紅燒牛腩、清炒蝦仁、紅燒肉烏參，道道佳餚玲瓏細巧，讓您回味舌尖上的老味道。也可在七賢吧點上福華招牌牛肉麵套餐，榮獲2019年牛肉麵優選店家殊榮，主廚選用特等美國牛腱心和牛腩，湯頭溫潤絕對好好味，或是雙人西式套餐有經典德國豬腳佐點心坊的八吋精選蛋糕也可使用兌換，像是前總統馬英九夫人周美青最愛的柏林巧克力蛋糕及各式經典口味蛋糕都可以吃的到。

深受許多消費者喜愛的「彩虹座中西日自助美饌餐券」只要900元 (7.4折起) 讓您體驗東南亞菜色，盡享異國風味料理，包括現切的美國肋眼牛排、香蘭葉豬肋排、維吉尼亞蜜汁烤火腿、港式叉燒和烤鴨，絕對是肉食主義者的最愛，熱門料理有炭烤紐奧良鮭魚、新加坡辣椒蟹，杏菇花雕雞、馬來西亞辣海鮮等多種熱菜，還有現切生魚片台、現煮擔仔麵以及手工美式甜點櫃，滿足每一張挑剔的嘴。而公司團體和家庭詢問度最高的「中式十人桌菜餐券」9,999元 (5.5折，原價18,150元)，平假日皆適用，並提供宴會廳 (廣東料理)由由手藝精湛的蔡清南主廚領軍獻上蒜香蒸鮮鮑、蘋果鮮蝦鬆、杜仲燉番鴨、松露麒麟斑等道地廣式美饌，江南春主打經典江浙菜像是招牌掛爐櫻桃鴨、生炒鮮蝦鬆、干貝嫩玉盅、紅燒肉烏參、清蒸山泉鱸等多樣江浙料理通通吃的到，品嚐廣滬兩款菜系，絕對精緻婉約的經典大菜。

展場加碼單筆合併餐券購滿5,000元，即贈「福華環保袋1個」，並可加碼再抽福華餐券，有機會抽到江南春掛爐櫻桃鴨三吃券、蓬萊邨四人合菜餐券和彩虹座平日商人午晚餐餐券等好禮，另外單筆合併餐券購滿12,000元，即贈「500元餐飲抵用券1張」。滿額贈好康優惠通通有「中西饗宴四人合菜餐券」買4張送1張；「江南春/宴會廳 中式十人桌菜餐券」、「中西美食餐券」及「彩虹座中西日美饌餐券」皆有買10張送1張。讓您一次購足今年所需，買好買滿最超值！