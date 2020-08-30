水資源稀缺下的「偷水」犯罪 研究：50%的水因此消失

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）在全球氣候變遷的影響下，水資源已經面臨分配不均的問題，為了爭奪水資源，每年約有30%到50%的水因為被「偷走」而憑空消失，而在水會變得更稀缺的情況下，未來這樣的情形會持續惡化。

阿德雷德大學(University of Adelaide)全球食物與資源中心(Centre for Global Food and Resources) 研究團隊發現，由於水資源盜竊通常發生在開發中國家較為貧窮且脆弱的族群，確切的數據通常非常缺乏。

根據國際刑警組織(INTERPOL)的統計，每年這些「偷水賊」會偷走全球供應總水資源的三成到五成，數額十分可觀，研究指出，隨著氣候變遷讓水變得更難取得，無論是看準水的價值因為稀少而高漲，還是農夫必須要有水澆灌作物，只要偷水所獲的利益遠高於所需付出的代價，偷水行為就會持續發生。

相較於開發中國家，已開發國家也有偷水問題，不過以私利驅使居多。

舉例來說，澳洲，部分地區並無安裝水表也沒有談好共享水的準則，導致棉花業者一度無視環境負載量大量超用有限的水資源，而法規的不完備更出現無法可管的狀況；在西班牙，情況更為嚴重，當執法人員試圖阻止偷水行徑，還會遭到偷水者的攻擊；而美國則出現大麻種植者從消防栓中接水灌溉的情形。

研究負責人Adam Loch博士指出，現階段全球對水資源的政策，多聚焦在「用水效率」的提升上，不過這些政策所費不貲，需投入數十億美元的資金，在最理想的情況下，也只能節省10%到20%的水。

他說，從數據上看來，如果能以有效執法來避免偷水的問題，30%到50%的水就能被用在正確的地方，將取得遠比改良用水效率更豐碩的結果。