水資源稀缺下的「偷水」犯罪 研究：50%的水因此消失

(台灣英文新聞/李昱德綜合外電報導)在全球氣候變遷的影響下,水資源已經面臨分配不均的問題,為了爭奪水資源,每年約有30%到50%的水因為被「偷走」而憑空消失,而在水會變得更稀缺的情況下,未來這樣的情形會持續惡化。

阿德雷德大學(University of Adelaide)全球食物與資源中心(Centre for Global Food and Resources) 研究團隊發現,由於水資源盜竊通常發生在開發中國家較為貧窮且脆弱的族群,確切的數據通常非常缺乏。

根據國際刑警組織(INTERPOL)的統計,每年這些「偷水賊」會偷走全球供應總水資源的三成到五成,數額十分可觀,研究指出,隨著氣候變遷讓水變得更難取得,無論是看準水的價值因為稀少而高漲,還是農夫必須要有水澆灌作物,只要偷水所獲的利益遠高於所需付出的代價,偷水行為就會持續發生。

相較於開發中國家,已開發國家也有偷水問題,不過以私利驅使居多。

舉例來說,澳洲,部分地區並無安裝水表也沒有談好共享水的準則,導致棉花業者一度無視環境負載量大量超用有限的水資源,而法規的不完備更出現無法可管的狀況;在西班牙,情況更為嚴重,當執法人員試圖阻止偷水行徑,還會遭到偷水者的攻擊;而美國則出現大麻種植者從消防栓中接水灌溉的情形。

研究負責人Adam Loch博士指出,現階段全球對水資源的政策,多聚焦在「用水效率」的提升上,不過這些政策所費不貲,需投入數十億美元的資金,在最理想的情況下,也只能節省10%到20%的水。

他說,從數據上看來,如果能以有效執法來避免偷水的問題,30%到50%的水就能被用在正確的地方,將取得遠比改良用水效率更豐碩的結果。