北台灣風箏節傳意外　女童遭風箏捲上空中猛甩

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）新竹市國際風箏節本周末熱鬧登場，今（30）日卻驚傳有一名女童因現場風勢過大，遭到風箏纏住並捲上天空，女童後降落地面被民眾接住，飽受驚嚇之餘臉、頸部也受到擦傷。
2020年新竹市國際風箏節昨（29）日在新竹漁港國際風箏賽場登場，為期兩天。今日下午卻傳出一名林姓女童因場內風勢過大，遭到一只糖果風箏尾段纏住身體後捲上天空，並隨著風在空中猛甩，持續了數秒後女孩被風箏擺盪到地面，才由民眾接起。
根據臉書社團「跟著Via趣旅行～Part II」分享的影片 ，女童在空中狂擺的畫面驚悚，也可聽見現場民眾的驚叫聲。根據綜合媒體報導，女童除了飽受驚嚇外，僅有臉頸處有紅腫擦傷，女童與母親已在工作人員陪同下赴醫院就醫。
該起意外發生後，市政府也全面暫停現場所有活動；主辦單位透過臉書表示，由於現場瞬間風速超過七級，於下午4時左右發生一起意外，所幸人員平安，「為顧及遊客安全，會場內風箏活動宣布暫停。」
新竹市長林智堅也在稍後透過臉書致歉，「市府團隊對當事人及社會大眾表達最深的歉意，我們會檢討原因，避免意外再次發生，也會追究責任，深刻檢討。」
下午在新竹市政府舉辦的風箏節現場，發生一起現場施放的風箏尾段意外纏住小朋友腹部，造成小朋友驚嚇及頸臉擦傷的意外事件，我們立即全面暫停現場活動，確保民眾安全，並由工作人員陪同家長與小朋友就醫，第一時間我們也前往醫院探視，所幸孩子經檢查後一切平安，目前已經在市府同仁陪同下返家休養。 市府團隊對當事人及社會大眾表達最深的歉意，我們會檢討原因，避免意外再次發生，也會追究責任，深刻檢討。Posted by 林智堅 on Sunday, 30 August 2020
今年邁入第四年的國際風箏節，邀請超過15組團隊，展示各式造型大型軟體風箏，並帶來特技風箏、夜光風箏等演出，並展示國內外風箏設計大師的藝術風箏創作，吸引許多民眾帶著家中幼小到場觀賞。
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