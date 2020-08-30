北台灣風箏節傳意外　女童遭風箏捲上空中猛甩

新竹市國際風箏節30日驚傳女童遭風箏纏住並捲入空中意外（翻攝自「跟著Via趣旅行～Part II」） 新竹市國際風箏節30日驚傳女童遭風箏纏住並捲入空中意外（翻攝自「跟著Via趣旅行～Part II」）

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）新竹市國際風箏節本周末熱鬧登場，今（30）日卻驚傳有一名女童因現場風勢過大，遭到風箏纏住並捲上天空，女童後降落地面被民眾接住，飽受驚嚇之餘臉、頸部也受到擦傷。

2020年新竹市國際風箏節昨（29）日在新竹漁港國際風箏賽場登場，為期兩天。今日下午卻傳出一名林姓女童因場內風勢過大，遭到一只糖果風箏尾段纏住身體後捲上天空，並隨著風在空中猛甩，持續了數秒後女孩被風箏擺盪到地面，才由民眾接起。

根據臉書社團「跟著Via趣旅行～Part II」分享的影片 ，女童在空中狂擺的畫面驚悚，也可聽見現場民眾的驚叫聲。根據綜合媒體報導，女童除了飽受驚嚇外，僅有臉頸處有紅腫擦傷，女童與母親已在工作人員陪同下赴醫院就醫。

該起意外發生後，市政府也全面暫停現場所有活動；主辦單位透過臉書表示，由於現場瞬間風速超過七級，於下午4時左右發生一起意外，所幸人員平安，「為顧及遊客安全，會場內風箏活動宣布暫停。」

新竹市長林智堅也在稍後透過臉書致歉，「市府團隊對當事人及社會大眾表達最深的歉意，我們會檢討原因，避免意外再次發生，也會追究責任，深刻檢討。」

今年邁入第四年的國際風箏節，邀請超過15組團隊，展示各式造型大型軟體風箏，並帶來特技風箏、夜光風箏等演出，並展示國內外風箏設計大師的藝術風箏創作，吸引許多民眾帶著家中幼小到場觀賞。

https://udn.com/news/story/7320/4821601?from=udn-catelistnews_ch2