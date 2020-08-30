中國稱捷克參議長訪台灣「出於政治算計」　游錫堃反批「中共不妙了！」

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）捷克參議院議長維特齊今（30）日上午率領89人訪團大陣仗抵達台灣，訪團成員還配戴印有台灣與捷克國旗的口罩，象徵兩國友誼，對於捷克訪團參訪台灣，中國再度大表不滿，不僅批評維特齊「出於個人政治算計」執意訪台，還稱這是「嚴重侵犯中國國家主權和領土完整」。

維特齊（Milos Vystrcil）一行在今日近午抵達台灣後，將展開為期六天的訪問行程，不僅將晉見總統蔡英文，還將訪問立法院並發表演講；訪台期間，台捷官方也將就經貿、科技、文化等議題進行交流。

針對捷克訪團抵台，中國今日透過駐捷克大使館聲明再度表達不滿，稱中方一貫堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來，批評維特齊「不顧中捷關係和兩國互利合作，無視捷克主流民意，出於個人政治算計執意訪台，嚴重干涉中國內政，嚴重侵犯中國國家主權和領土完整，嚴重違反國際關係基本準則和雙邊政治承諾，中方對此予以強烈譴責和堅決反對。」

中國駐捷克使館並稱，「台灣是中國不可分割的一部分，中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉中國內政的決心堅定不移。中方敦促捷方恪守一個中國原則，以實際行動維護中捷關係大局。」

然此次維特齊率團訪台，卻與中國涉嫌威脅前捷克參議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）並干涉捷克內政有關。柯佳洛於2019年不幸猝死後，他生前遭到中國威脅一事遭媒體揭露，在捷克政壇引起軒然大波，也促成參議院以壓倒性票數支持維特齊訪問台灣。

立法院長游錫堃今日透過臉書回應中國的抗議，「中共最近一直在譴責充分代表捷克民意的維特齊參議長！我看中共未來前途不可能樂觀！因為歷史證明：捷克是一個反強權、反壓迫的代表性國家；它是常引領風潮、領導變局，讓強權衰敗的一個偉大國家。」

總統蔡英文今日則在維特齊一行抵達台灣後，透過臉書歡迎訪團到來，「台灣和捷克之間，有太多可以彼此分享的故事。我們也希望，可以針對防疫經驗、經貿投資、觀光旅遊、國際參與等議題，持續深化和捷克的合作。」