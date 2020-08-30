捷克訪團抵達台灣　配戴台捷國旗口罩象徵兩國友誼

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）捷克參議院議長維特齊今（30）日上午率領89人訪團大陣仗抵達台灣，由我國外交部長吳釗燮在機場接機，維特齊一行將在高規格防疫措施下，開啟為期六天的訪台行程，包括晉見總統蔡英文外及赴立法院演講等。

維特齊（Milos Vystrcil）一行在當地時間29日下午自布拉格搭乘華航包機直飛台灣，並在今日上午約11時飛抵桃園國際機場，訪團成員帶著印有台灣與捷克國旗的台灣製口罩步出空橋，友台布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）更手持台灣國旗，吳釗燮代表政府在機場迎接訪團，並以前臂碰前臂的方式與維特齊等人打招呼，取代傳統的握手方式。

捷克參議院議長維特齊率團訪台，成員布拉格市長賀瑞普抵台時手持台灣國旗（照片來源：中央社提供）

維特齊透過翻譯人員提及，訪團成員所戴的口罩是值新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情期間，台灣政府捐贈予捷克的口罩，並對此表達感謝；此外，訪團也配戴為此行特別設計的徽章，象徵台灣與捷克的友好情誼。

捷克訪團特別設計本徽章，供訪團成員佩戴（照片來源：外交部提供）

維特齊一行隨後在外交部人員的引導下進入國賓接待室，並由外交部專車載離機場，過程完全不接觸一般旅客。外交部也表示，捷克訪團全員登機前都已提供核酸檢測陰性證明，訪團在台期間，也將全面落實防疫措施。

將於週四（3）接見維特齊一行的蔡英文隨後也透過臉書歡迎捷克訪團，「台灣和捷克之間，有太多可以彼此分享的故事。我們也希望，可以針對防疫經驗、經貿投資、觀光旅遊、國際參與等議題，持續深化和捷克的合作。」

此次捷克訪團除了維特齊、賀瑞普，以及已故捷克參議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）的遺孀之外，還包括參議員、企業代表、科研人士，以及學術、文化界人士，陣容龐大。維特齊除了會見政府部門首長外，也將訪問立法院並發表演說，訪團也將出席台捷經貿投資論壇。

根據捷克憲法，參議院議長的位階僅次於總統，維特齊此次訪問台灣，也是捷克自1989年轉型為民主國家後最高層級的訪台代表。此外，維特齊此時訪台也具十足政治象徵，前議長柯佳洛擬定訪台計畫後遭中國威脅一事震驚捷克政壇，捷克參議院後遂通過決議，支持維特齊訪問台灣。