台灣機場武漢肺炎採檢　9/1起免插喉改吐口水

中央流行疫情指揮中心宣布，從9月1日起，機場武漢肺炎採檢將從咽喉拭子改為深喉唾液檢體，受檢者只要清出咽喉處唾液並吐在檢體盒中即可，民眾免受插喉痛苦，也減少醫護負擔。

過去機場採檢2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）是在採檢站由醫護人員採咽喉拭子，須以棉棒深入喉嚨，並適度用力擦拭後咽喉部位以取得細胞。

指揮中心發言人莊人祥今天受訪時表示，近期有研究顯示，深喉唾液採檢的敏感度不輸咽喉拭子，且日本、香港都有採用唾液採檢。

莊人祥說，台灣從7月2日起至8月24日間針對入境需採檢者，同時做咽喉拭子和唾液採檢，共1226人受檢，結果發現，深喉唾液與咽喉拭子檢體都陽性共12人、深喉唾液為陽性但咽喉拭子為陰性有8人、深喉唾液為陰性但咽喉拭子為陽性有4人；合計有24人確診。兩者皆陰性計1202人。

經分析統計兩者檢驗結果一致性高（Kappa值0.66）。由於未定義黃金標準，不特別計算敏感性。

莊人祥說，經專家會議評估後，認為機場採檢用深喉唾液就足夠，在未降低檢驗準確性下，也能讓醫護人員更專注在其他業務。

莊人祥說，機場入境旅客「深喉唾液」採檢陰性的旅客，在入境檢疫14天期間，若症狀未改善或持續，也會依現行作業被通報及再次採檢，不會影響防疫安全。

指揮中心公布，唾液檢體採檢有10步驟，受檢者先確認戴好口罩，且有酒精乾洗手洗淨雙手，打開檢體盒後，清喉嚨清出咽喉處唾液，並緊閉嘴唇使唾液停留在口腔中1分鐘，再拿下口罩將口水吐入檢體盒，之後以紙巾將檢體盒表面擦拭乾淨，將檢體盒交給採檢人員即完成。

莊人祥說，新制僅在機場適用，實施唾液檢驗後，機場就不須醫護人員長時進駐。須採檢者只要按照現場圖示戴上口罩、清喉嚨、吐口水等10個步驟，檢疫人員在旁查看確認是本人唾液後，即可將檢體送驗，且年長者和孩童在有人員從旁協助、教導下也都能順利進行。