美國國防部認定 中化集團等11家企業為中國軍方控制或擁有

美國國防部週五宣佈，美國政府已認定包括建築巨頭中國交通建設集團在內的另外11家中國企業為中國軍方擁有或控制，此舉將為出台新一輪制裁鋪路。

今年早些時候，美國國防部已認定20家中國頂尖企業為直接或間接在美國營運的中國軍事公司，包括那些由中國解放軍「擁有或控制」的、提供商業服務、製造、生產或出口的公司。

國防部週五發佈的最新清單還包括中國長江三峽集團公司CYTGP.UL、中化集團SASADA.UL和中國東方紅衛星股份有限公司(600118.SS)。

中國駐美國大使館未立即回覆路透社記者的評論請求。

被國防部列入清單並不會引發制裁，但1999年出台的、要求編制這一清單的一項法案規定，總統可以實施制裁，包括查封清單上實體的所有財產。

美國國防部一直受到美國兩黨議員的壓力，要求公佈這份清單，目前華盛頓和北京在技術、貿易和外交政策上的緊張局勢不斷加劇。

這份清單可能會加劇全球最大兩個經濟體之間的緊張關係，美中兩國今年在從疫情應對到香港國安法等多個事件上，一直爭執不斷。

美國週三將24家中國公司列入黑名單，並針對一些個人採取了行動，稱他們參與了與南海爭議島礁有關的建設和軍事行動。這是美國首次就爭議戰略航道對北京採取此類制裁措施。