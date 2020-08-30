無關食安....台灣全面開放美豬　前FAPA會長：蔡總統應道歉

總統蔡英文（圖）28日在總統府召開記者會表示，有關 美國牛、美國豬進口，經過這幾年謹慎評估，她已責成 相關部門，在保障國人健康前提下，... 總統蔡英文（圖）28日在總統府召開記者會表示，有關 美國牛、美國豬進口，經過這幾年謹慎評估，她已責成 相關部門，在保障國人健康前提下，訂定進口豬肉萊克 多巴胺的安全容許值，並放寬30月齡以上美國牛肉進口 。 中央社記者裴禛攝 109年8月28日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）前台灣人公共事務會總會長（FAPA）郭正光29日投書媒體表示，他「很訝異，也很高興」看到蔡英文總統宣布全面開放美國豬肉進口

在美國，豬農在生產過程中，普遍會在飼料摻入萊克多巴胺（乙型受體素，俗稱瘦肉精）以提高豬隻的瘦肉率，從而提升利潤。在其它國家及地區，許多豬農，以及其它畜禽產品，也會在飼料中或多或少添加不同類型或品牌的瘦肉精，以提高家畜家禽的瘦肉比例。國際食品法典委員會（CODEX）早在2012年，就表決通過訂定萊克多巴胺殘留標準為10ppb，日韓之後也跟進訂定。唯獨在台灣，礙於許多利益團體的壓力而遲遲無法訂定標準，僅開放不含萊克多巴胺的美國豬肉進口。

28日府院高層拍板將鬆綁瘦肉精美豬、30月齡以上美牛進口。農委會主委陳吉仲28日回覆媒體時表示，確認沒有開放含瘦肉精的美牛肉臟進口。

前台灣人公共事務會總會長（FAPA）郭正光在投書中語帶遺憾表示，他過去在美國NASA詹森太空中心的食品部門工作30多年，太空人的食品安全又是最嚴格管制的，但他們無論在家或是在太空上，吃的都是美國豬肉，他們也沒在檢驗萊克多巴胺的含量，因為他們知道美國標準是50ppb，一般人一天要吃上100公斤的豬肉（有心血管疾病者要吃上20公斤以上）才可能會有如心跳加速等的健康疑慮。

郭正光說，「美國豬肉進口是政治問題，不是食安和健康問題」。他也對全面開放後，台美雙邊貿易協定或自由貿易協定通過樂觀其成，認為絶對有利於台灣。

不過話鋒一轉，郭正光說「蔡總統應代表民進黨向人民道歉，說以前的反應不夠理性，要讓人民知道進口美國豬瘦肉精標準是安全無虞的，更要讓人民了解台美自由貿易協定的重要性，不是捧美國人的大腿，犧牲台灣人的健康和豬農的利益」。