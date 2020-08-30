美牛美豬開放時空背景哪裡不同 府：國際標準已建立

新北市長侯友宜呼籲總統蔡英文說明美牛美豬開放「時空背景不同」原因，總統府表示，時空環境不同在於CODEX的國際標準已經建立、科學證據累積充分，且政府也已做好完整風險評估及配套措施，不會讓人民面對食安威脅。

蔡總統上周五宣布將訂定美國進口豬肉萊克多巴胺安全容許值，及30月齡以上的美國牛肉，並以「時空背景不同」，回應外界質疑民進黨過去在野時曾反對開放。

侯友宜今天受訪表示，希望總統針對「時空背景」不一樣原因要向全國民眾報告清楚。對此，總統府發言人丁允恭晚間表示，事實上，昨天總統已經有清楚說明，與當初時空環境不同之處在於，如今國際食品法典委員會（CODEX）的國際標準已經建立、科學證據累積充分，含萊克多巴胺美牛開放多年以來，沒有造成相關的風險。

另一方面，他表示，目前國際供應鏈面臨重構，又有武漢肺炎肆虐，面對後疫情的國際經貿布局，台灣在關鍵時刻，必須強化經貿發展，要與戰略夥伴強化連結。

丁允恭說，目前政府也已經做好完整的風險評估以及配套措施，不會讓人民面對食安威脅。

他進一步表示，對於養豬產業，除了新台幣100億元產業基金、確保豬農收益以外，政府也已經有效防堵非洲豬瘟與解決口蹄疫，積極提升養豬產業實力，如今台灣豬肉已充滿競爭力。總統府期盼地方政府與中央攜手共進，共同為國家發展與為人民興利努力。