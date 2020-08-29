2020臺灣文學獎創作獎贈發 10名得主驚艷多

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 臺灣文學獎創作獎贈獎典禮今（29）日在國立臺灣文學館舉行，贈發劇本、臺語、客語、原住民華語文學4種創作獎。今年是首次將臺灣文學獎「創作獎」獨立於「金典獎」舉辦贈獎典禮，更加彰顯文學創作前端潛沉心力及各種母語書寫的特質。

文化部次長蕭宗煌表示，8大藝術裡文學是源頭，文字可以被串起，說成故事，寫成劇本，也能用文字，傳承人生中第一個聽到的聲音，「那是母親的話，我們的母語」。文化部會持續推動臺灣文學獎創作獎，鼓勵更多人投入創作。

劇本創作獎得主1位，獎金30萬元。母語創作部分，臺語、客語、原住民華語文學獎項皆分為新詩、散文、小說3種文類，9位得獎者各獲贈獎金10萬元。

「劇本創作獎」由馮勃棣《蘑菇》獲贈，評審團認為《蘑菇》天馬行空、驚世駭俗，創造力無遠弗屆，細膩辯證一對母子消耗掉倫理中所有最理所當然的輪廓，將極端寫實、荒謬、超現實、魔幻寫實的美感融合。得主馮勃棣認為人生的邏輯比戲劇理論難，埋首創作其實是在選擇一條簡單的路，但願這個獎能給《蘑菇》中的母子一個安慰，他們的相恨與折磨獲得殊榮了！

「臺語文學創作獎」新詩得獎作品杜信龍〈你留佇桌仔頂的紙條仔〉書寫香港反送中事件，由父親看到維多利亞港漂浮起女兒的屍體，再說到自己的懦弱與繼承的意志，具有石破天驚的感人力量。杜信龍覺得每次用母語書寫，不知是否替它延續了幾口氣息，但最重要的是讓自己與這片土地還連結著，而這首詩，若能推廣母語及引起更多人關注香港的情勢，或許這才是對我最大的獎賞。

臺語散文得獎作品林連鍠〈望後冬〉觀察細膩、場面寫實，刻畫感情層面有感染力，因此受到評審肯定。林連鍠說，我父母親是很典型的農夫，不曾說出愁苦，卻寫在臉上，轉烙印在我幼小的記憶，隨著歲月轉化成寫作的素材。我決定寫下來，讓那些真實的感受再次活躍。

臺語小說由陳正雄〈毋-捌--ê〉得獎，作品書寫臺灣底層社會非常到位，是標準的自然主義小說寫手，把最下層身心破碎者的生活表現出來。陳正雄說，比賽對我來講，是在一段時間壓力內，要求自己交出成績。得獎當然開心，更重要是作品的完成。

「客語文學創作獎」評審團指出，客語散文今年投稿只有2件，由較優秀的〈兩分地〉入圍，但文字尚有精進空間，所以得獎者從缺，並決議將獎金和獎項移到小說，因此今年客語小說有兩位得獎者。得獎者張㨗明〈1945.問仙〉寫出臺灣人民從對日抗戰，到年輕人被國民軍政府送去大陸參加國共內戰的悲情，以及228事件、戒嚴、白色恐怖時期種種殘酷，藉由一位母親為兒子到處求神問卜的坎坷心路歷程，情節感人；第二位得獎者林彭榮〈啞伯个田〉娓娓道出「啞伯」河邊的田地，歷經洪水沖毀、地主佔領河川地、開墾耕田，直到被兒子賣給砂石商，再被政府徵收開闢道路等大小事情，文字流暢。張㨗明表示，歷史可以透過道歉、和解、原諒，但卻不容我們忘記，希望教訓永遠被記住，未來永遠平安；林彭榮表示，有感於自己的阿公是一個啞巴，因此創作出〈啞伯个田〉，期許以這篇作品獻給天上的家人。

客語新詩得獎作品傅素春〈無･在〉將老屋邊蓮霧樹、粄葉樹等客家特色風物入詩，留存父母傳遞的四縣腔客家話，深具文化傳承的價值。傅素春表示，用客語寫現代詩是一種挑戰，這是我第一次用客語寫詩，希望有更多人經由客語創作看到不一樣的人生樣貌。

「原住民華語文學創作獎」新詩得獎者邱立仁〈有光的地方〉，以素樸的文字、溫柔的情感和光影閃現中的剎那與永恆，捕捉了評審的目光。邱立仁說，這首詩源自一個深刻的感觸，那是我看著50到70歲的學生向部落的耆老學習的場合，當時為他們拍照的感動，我寫成了文字，成為了作品。

原住民華語文學散文得獎者程廷〈家的流速，回家或離家的沒語季〉寫的則是低下頭來埋頭苦幹尋常度日，即使有無言以對的時刻，也要歛眉微笑，幽默相待。程廷表示，因為自己同志身分與家人多有摩擦，而這篇作品便是在描述親人間的關係。

原住民華語文學小說得獎作品陳宏志〈Puniq Utux〉成熟有力，從一件孩子找爸爸回家的村中小事，一路不著痕跡的鋪排出生活、生命和文化交織匯流成的「Puniq Utux」(鬼火)。陳宏志說，文學是難以述說的衝動，有點像夢，由於身分的不同，促使我必須更加關注自身的處境，而身分是什麼？尊嚴是什麼？我還在摸索中，我會將這份榮譽獻給我那些可愛的同胞。



臺灣文學獎創作獎得主 (國立臺灣文學館圖片)