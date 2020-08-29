含瘦肉精豬肉 黃珊珊：北市依規定禁賣

中央宣布放寬美豬美牛進口，引發討論。台北市副市長黃珊珊今(29)日說，北市食安自治條例規定不允許賣瘦肉精豬肉，若販售地在北市，應以地方法規為主，中央未了解北市有此法規。

總統蔡英文昨天下午召開記者會表示，有關美牛、美豬進口，經過這幾年謹慎評估，已責成相關部門，在保障國人健康前提下，訂定進口豬肉萊克多巴胺（瘦肉精）安全容許值，並放寬30月齡以上美國牛肉進口。

國民黨台北市議員應曉薇、游淑慧等人提及台北市食品安全自治條例已規定北市不允許販售具瘦肉精豬肉，要求北市府表態禁止含瘦肉精的肉品流入台北市。

北市副市長黃珊珊下午出席活動時對此議題表示，台北市食品安全自治條例規定，北市不允許販售瘦肉精豬肉，條例未廢止前會依法執行，且自治條例規定是在台北市販售，除非中央宣告法規無效，否則還是以地方法規為主，中央顯然未了解北市府有訂定類似法規。

黃珊珊被問及是否認為中央未先與地方政府溝通時說，國際經濟環境有時空變化，若確定進口肉品是安全，應以科學方式讓外界理解，若是為國家利益而開放，也應告知外界，開放進口肉品後，可讓民眾得到是那些部分。

台北市食品安全自治條例第9條之一規定，台北市販售豬肉及其他相關產製品不得檢出乙型受體素（瘦肉精）。

***稍早報導***

北市暫按自治條例規範美豬 9月開會討論

美豬牛進口放寬，北市衛生局表示，因中央配套可能沒那麼快，先按北市食安自治條例第9條不得驗出瘦肉精；而9月由市長柯文哲領軍召開的食安委員會也會討論此案。

政府鬆綁瘦肉精美豬、30月齡以上美牛進口，引發外界關注。台北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，因中央相關配套可能沒那麼快，目前還是以台北市食品安全自治條例第九條之一規範，販售的豬肉及相關產品本來就不能驗出瘦肉精。

陳怡婷表示，市府每季都會召開的食安委員會9月將登場，由市長柯文哲擔任主席，此次既然有這個議題，就會在委員會上討論，也會提供風險評估報告給委員，讓大家表達意見再看怎麼做。

至於牛肉部分，陳怡婷指出，食安法15條本就有規定，北市無特別規範。