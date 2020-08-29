英國神秘藝術家班克西再出手 地中海難民船成最新力作

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）神龍見首不見尾的英國街頭藝術家班克西（Banksy），擅以驚喜又諷刺的塗鴉，傳達對社會議題的反思。他又有了最新力作，但這回不是畫，而是一艘志在拯救難民的船隻。

BBC報導，這艘名為路易斯米歇爾號（Louise Michel）的船隻，是向19世紀這位同名女性法國無政府主義者致敬。班克西將船漆成了白底粉紅色，船身有一名拉著粉紅心型浮標的女孩。

這艘船前身隸屬法國海軍，由班克西以畫作所得購入，登記在德國，上週「偷偷」出海，航行於地中海，拯救漂流無依的難民，並強調一視同仁，不分國籍，會馳援所有發出求救訊號者。

然而，海上難民之多，顯然已超出該船之負荷。衛報報導，路易斯米歇爾號18號自西班牙海港布里亞納（Burriana）出海，27日就救起了89人，包括14名婦孺。28日又收到一架飛機發出的訊號，發現地中海中央有一艘小艇載浮載沉，情況甚為危急。

路易斯米歇爾號立即全速前進，抵達時將所有救生衣都給了橡皮艇上的130名難民，由於橡皮艇過於擁擠，在海上漂流多時，部分人士都帶著傷。悲哀的是，收到求救訊號的馬爾他與義大利，皆未回應救難需求。路易斯米歇爾號最大承載人數只有120人，無力將130人全數撈起，只能在一旁護持。

維權人士對於歐洲的冷眼旁觀感到憤怒，也盼藉此行動為難民發聲，呼籲各國發揮人道精神，正視難民困境。

今年迄今，已有逾500名難民與移民在試圖橫渡地中海時喪生，實際數字恐怕更高。同期間，約19,500名難民成功渡海抵達義大利或馬爾他。根據聯合國，光是25日，就有45名難民在利比亞外海一艘船隻爆炸意外中身亡。

班克西資助之難民船（圖／美聯社）