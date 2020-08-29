7國語言攏ㄟ通 移民署新住民培力網2.0改版上線

移民署今(29)日在臺北車站舉辦記者會，宣布新住民培力網改版上線，除了整合新住民生活、就業、教育、衛生等相關福利及權益外，網站並提供7國語言，方便新住民閱讀。今日也宣布正式啟用「新住民數位圖書館」，可供新住民免費線上借閱各類電子書籍。

移民署副署長梁國輝表示，目前在臺新住民人數已逾56萬人，新住民子女也已突破43萬人，新住民家庭已成為臺灣社會重要的新力量。為整合各機關對新住民生活、就業、教育及衛生等相關資訊，移民署特別將「新住民培力發展資訊網」改版，提供包括中、英、越、印、泰、緬及柬等7種語版，方便新住民獲取政府各類資訊。

梁國輝也鼓勵新住民多多利用「新住民數位圖書館」，可隨時用手機、平板或電腦，免費下載借閱電子書籍及雜誌，包括親子閱讀、教育成長、語言學習、小型創業及商管等各類書籍，都可以免費借閱，與孩子們一起共讀，增加情感交流，培養閱讀的習慣。

今日活動也頒獎表揚「新住民在臺灣的故事」網路人氣票選文章及短片。票選第1名文章，是描述已在臺生活數十年，現年88歲的印尼籍陳瑞梅女士，於臺籍配偶往生後，透過戶政事務所派員到府服務協助及早餐店雇主的幫忙，逐步完成歸化國籍手續，終於一圓夢想，取得國民身分證，成就她「臺灣媳婦的心願」，看到臺灣處處有溫情。

移民署表示，為讓網站使用更便捷，今年特別企劃培力2.0版，除了整併主題內容，還新增Google百種語言隨行翻譯，並製作圖文卡講解政策及法令，使新住民快速瞭解政府推動的各項便民措施，另外還有影音專區一鍵播放、設置精選熱門文章及主題專區等，以豐富網站內容。

今日在臺北車站大廳的活動有許多公私部門設攤宣導，也有異國美食饗宴與有獎徵答活動，吸引不少過往旅客駐足。移民署強調，將持續與各部會、地方政府及民間團體密切合作，讓更多新住民能更安心、放心、寬心的在臺灣生活。