美國再逮中國間諜 加州大學研究員急湮滅證據

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國數月以來陸續大動作揪出中國間諜，司法部28日發布新聞稿，指控一名在美中國籍男子涉嫌將敏感美國技術資料輸至中國，還被逮到破壞跡證，他恐面臨20年牢獄之災。

根據司法部，29歲的嫌犯關磊（Guan Lai，音譯）現為加州大學洛杉磯分校（UCLA）研究員，他7月25日被人發現將一個遭到破壞的電腦硬碟丟棄於住處公寓外的垃圾桶。FBI雖取回硬碟，但難以修復，儲存其中的資料也無法復原。

關磊涉嫌將美國機敏軟體或技術資料傳予中國人民解放軍國防科技大學，他2018年申請簽證時，也刻意隱瞞與中國軍方的關係。他欲搭機逃回中國時遭到攔下，被逮後才承認，曾參與中國軍事訓練、著解放軍軍服。

美國司法部指國防科技大學意圖從美國購買設備，製造研發核武所需的超級電腦，該大學因此被美國商務部列入實體名單（Entity List），亦即出口管控黑名單，理由是核武禁擴（nuclear nonproliferation）。

除了破壞硬碟，關磊也涉嫌藏匿可能含犯罪事證的數位裝置。他更謊稱在美兩年期間，未與中國領事館有任何聯繫。他預計於9月17日出庭應訊，破壞事證乃重罪，最高可處20年徒刑。

中共解放軍學者唐娟上月也遭逮捕，她涉嫌簽證詐欺，隱匿解放軍背景，以生物研究之名進入美國，伺機竊密，並受中國駐舊金山領事館庇護。

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