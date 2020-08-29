漫威英雄難敵病魔 黑豹影星驚傳癌逝

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）以漫威系列電影「黑豹」（Black Panther）一炮而紅的查維克博斯曼（Chadwick Boseman），28日傳出因大腸癌過世消息，享年43歲，影迷聞訊震驚不已。

據博斯曼官方臉書，他於2016年確診罹患結腸癌第三期，四年來不斷與病魔對抗，病情卻持續惡化至第四期。這段期間，博斯曼一邊化療、手術，卻仍持續拍片，包括「黑白正義」（Marshall）、「誓血五人組」（Da 5 Bloods）等電影。

博斯曼飾演的瓦甘達王子鐵查拉（T'Challa）一角，最初出現在2016年的，「美國隊長3：英雄內戰」（Captain America: Civil War）。2018年，再以「黑豹」獨立電影橫掃全球票房，之後陸續以瓦甘達國王身分演出2018年「復仇者聯盟3：無限之戰」（Avengers: Infinity War）與2019年的「復仇者聯盟4：終局之戰」（Avengers: Endgame）。

根據官方說法，他對於能成為漫威英雄的一員，感到相當榮幸。其在片中的經典「瓦甘達萬歲」（Wakanda Forever）雙手交叉手勢，更成為黑豹標誌。「黑豹」一片於2019年奪下奧斯卡最佳服裝設計、最佳藝術指導與最佳原創音樂3座小金人，也打破了漫威歷史紀錄。黑豹續集預定於2022年5月上映。

與他同為超級英雄的好萊塢巨星紛紛表達了不捨。飾演綠巨人浩克（Hulk）的魯法洛（Mark Ruffalo）與美國隊長伊凡（Chris Evans）都表示博斯曼是一名偉大的傑出藝人，「王者，願你安息，力量更堅定」（Rest in power, King.）。