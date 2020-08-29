【武漢肺炎快訊】台灣29日新增1例菲律賓境外移入個案　同班機接觸者共16人

更新時間: 2020-08-29 14:03

首次發稿: 2020-08-29 12:03

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥，今(29)日下午在臨時記者會上公布國內新增1例境外移入COVID-19(武漢肺炎)病例，為40多歲本國籍男性(案488)，今(2020)年2月至菲律賓工作，8月27日返國。



指揮中心表示，個案8月20日曾出現喉嚨痛症狀，未在菲律賓當地就醫，8月27日返國入境時在機場完成採檢後，前往集中檢疫所隔離檢疫，於今(29日) 確診；目前個案無不適症狀，住院隔離中。



指揮中心指出，衛生單位已掌握個案同班機接觸者共16人，其中11人為前後二排座位旅客，改列為居家隔離對象；5人為機組員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。



指揮中心統計，國內截至目前累計86,983例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含85,892例排除)，其中488例確診，分別為396例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。

首次發稿: 2020-08-29 12:03

【武漢肺炎快訊】台灣29日新增1例境外移入個案 全台累計488例

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今天(29日) 宣布新增1例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）境外移入病例，將於下午2時召開臨時記者會說明，國內迄今累計確診個案共488例。

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