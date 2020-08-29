【更新】台灣業者不滿開放美豬未先溝通 農委會主委陳吉仲公布6措施確保收益、若受損將以「百億養豬產業基金」補償

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更新時間: 2020-08-29 14:20

首次發稿: 2020-08-29 11:20

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）政府昨(28日) 公布含萊克多巴胺美豬美牛鬆綁政策，農委會主委陳吉仲今天(29日) 表示，為穩定豬農收益，除將設置新台幣百億養豬產業基金，還將祭出6大措施，讓國內毛豬拍賣價在生產成本以上。

府院高層昨天拍板，鬆綁瘦肉精美豬、30月齡以上美牛進口。為確保國內豬農收益，總統蔡英文昨天宣布將設置「百億養豬產業基金」因應。陳吉仲也說，將跟產業界共議使用措施。

陳吉仲29日公布另外6項措施，要確保養豬產業收益穩定，

並提高競爭力：

▲首先是運用加工、出口、行銷、冷鏈調節、獎勵使用等多元方法，維持國內毛豬拍賣價格在生產成本（每公斤新台幣65元）以上。

▲第2項是每年至少編列預算24億元，執行養豬產業發展計畫。

▲第3則為豬隻死亡強制保險，保費補助全面提高1成，500頭以下養豬場全額補助，協助豬農降低經營風險。

▲第4項要升級現代化養豬場（高床+密閉式）設備補助提高到1/2，改善飼養環境，增進生產品質。

▲第5項則獎勵餐飲業者、校園午餐、國軍副食使用國產豬肉產品，鞏固國產豬肉市占。

▲第6項為獎勵外銷國產生鮮豬肉及加工產品，鼓勵拓展更多新興市場。

他並說，目前正與多國洽談外銷事宜，包含生鮮豬肉出口新加坡，正在積極進行中。

首次發稿: 2020-08-29 11:20

台灣業者不滿開放美豬未先溝通 農委會主委陳吉仲允諾補足、若有受損情事將以「百億養豬產業基金」補償

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）府院高層昨(28日) 拍板，鬆綁瘦肉精美豬、30月齡以上美牛進口。養豬業不滿沒事先溝通，可能再度抗議。農委會主委陳吉仲28日晚間說，後面會補足，並讓台灣豬市占率維持9成以上、更具競爭力。

陳吉仲28日晚從行政院記者會後返回農委會，接受媒體聯訪，針對府院高層拍板，鬆綁瘦肉精美豬、30月齡以上美牛進口相關措施，做以上表示。

中央社報導，由於政府這次相關措施公布，拉高至府院層級，先由新聞報導掌握局部資訊陸續揭露，包含台灣肉牛產業發展協會、中華民國養豬協會28日上午受訪時，都說不知道有此事。待府、院記者會後，又接受訪問時，中華民國養豬協會秘書長張生金說，過去都會先溝通，因此不排除發動抗議。

陳吉仲說，全台養豬業近7000戶，沒有第一時間溝通，後面會補足；28日已先就將會設立百億養豬業基金跟產業界溝通啟動方法，並已持續找各縣市養豬協會、飼料及冷凍肉品等產業公會溝通。據產業界透露，中央畜產會29日將先拜會雲林養豬協會。



圖/行政院農委會

陳吉仲認為，其實養豬農民都知道遲早要面對進一步開放議題，只要產業界配合落實冷凍、冷藏、生鮮及熟食等都清楚標示產地等處理原則，並啟動百億養豬業基金，不僅能讓衝擊降到最低，甚至可以讓養豬產業更具競爭力。

產地標示方面，還將仿照日本，只要餐廳業者標示使用國產豬肉，還會提供獎勵。

他重申，以上這些不是口頭宣示，已有養豬業幹部要求所有相關產品全要標示產地，「我說沒有問題。」產業的建議都會納入，若有受損情事發生，也會用百億養豬產業基金補償。