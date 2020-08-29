【美國政壇反應】台灣開放美牛豬　美副總統彭斯讚：為強化經貿合作開大門•重量級議員呼籲洽簽FTA

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更新時間: 2020-08-29 10:52

首次發稿: 2020-08-29 10:34

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）美國副總統彭斯當地時間28日推文讚許台灣放寬對美豬美牛的進口限制，認為這為進一步經濟合作與加強夥伴貿易關係打開大門。

彭斯（Mike Pence）的推文是對台灣開放美牛美豬進口的最高層級美國官員，也是繼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、白宮國務院與美國商務部、農業部後，另一位對台灣開放表達讚許的官員。

在美國國會方面，多位重量級議員不只讚許台灣開放美牛美豬的決定，並公開呼籲美方與台灣洽簽自由貿易協定（FTA）。

多位重量級美國國會議員也讚許台灣此措舉，並齊聲呼籲美台洽簽貿易協定。

彭斯在推文中表示

台灣決定放寬對美國豬肉、牛肉的進口限制，是美國總統兌現對美農民與國家承諾的另一個例證，也為進一步經濟合作與加強貿易夥伴關係打開大門。

總統蔡英文在台北時間28日下午召開記者會表示，有關美國牛、美國豬進口，經過這幾年謹慎評估，她已責成相關部門，在保障國人健康前提下，訂定進口豬肉萊克多巴胺（瘦肉精）的安全容許值，並放寬30月齡以上美國牛肉進口。

Taiwan’s decision today to ease restrictions on US pork & beef imports is another example of President @realDonaldTrump delivering on his promise to our farmers and our Nation! It opens the door for further economic cooperation and a stronger trade partnership. — Mike Pence (@Mike_Pence) August 28, 2020

美國國務卿蓬佩奧

蓬佩奧（Mike Pompeo）28日推文表示，美方歡迎蔡總統放寬美豬美牛進口限制，這項舉措為美台雙邊進一步經貿合作打開大門；他最後並讚許蔡總統的領導力。

白宮國安會推文表示

台灣宣布進一步對美牛美豬開放市場，美方歡迎這項舉措，這對總統川普來說是又一次的勝利，他不負美國農民眾望。國安會並表示，期待未來強化美台經貿關係。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）

他轉推蓬佩奧推文表示，這是一項正面消息，台灣是美國重要貿易投資夥伴，從台積電5月宣布將在美國亞利桑那州投資120億美元，建造半導體工廠就可見一斑，「移除這些貿易障礙（美牛美豬），為我們雙邊關係帶來更多機會」。

美國農業部長帕度（Sonny Perdue）

帕度28日透過推特表示，台灣向擴大美牛美豬進入當地市場踏出一大步，此舉符合以科學為依據之國際標準及雙邊長期承諾。他期待看到台灣實施這項措施，讓台灣消費者能享受更安全美味的美國肉品。



總統蔡英文宣布放寬美豬美牛進口，美國參議院外委會亞太小組主席賈德納（左）、參議院外委會民主黨籍首席議員梅南德茲（中）、參議院外交委員會主席里契（右）等重量級國會議員，齊聲呼籲美台洽簽貿易協定。（中央社檔案照片）

參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）

里契發聲明表示，他「強烈支持」美國探索與台灣簽署FTA的可能性。

參院農業委員會主席羅伯茲（Pat Roberts）

羅伯茲推文指出，他很高興看到台灣採取作為，為牛豬進口設立以科學為依據的標準，「我期待能持續合作，增強我們（美台）夥伴關係」。

參院軍事委員會主席、參院「台灣連線」共同主席殷荷菲（James Inhofe）推文表示

台灣是美國重要盟友之一，解除美牛美豬進口限制，對雙邊簽署強力貿易協定是重要的一步，這項協定將令奧克拉荷馬州農民及台灣經濟受惠。

參院財政委員會主席葛拉斯里（Chuck Grassley）發聲明表示

台灣努力使其措施符合國際標準，增進美國牛豬農進入當地市場的機會。葛拉斯里說，美國農民已被排除在台灣市場外太久，他歡迎這項進展。

葛拉斯里並指出，他將密切關注此事後續進展，並期待美台人民能有更好的農業與經貿關係。

參院外委會民主黨籍首席議員梅南德茲 （Robert Menendez）推文表示

台灣移除貿易障礙，對美國當地工作、美台關係及區域和平繁榮都有利。他強調：「（台灣）今天的宣布，應該啟動美台兩國間早該簽署之雙邊貿易協定相關工作。」

參院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）

他呼籲美國貿易代表署（USTR）應立即與台灣展開FTA洽簽工作。