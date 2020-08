【美國政壇反應】台灣開放美牛豬　美副總統彭斯讚：為強化經貿合作開大門•重量級議員呼籲洽簽FTA

相關新聞

台灣業者不滿開放美豬未先溝通 農委會主委陳吉仲允諾補足、若有受損情事將以「百億養豬產業基金」補償

【府院拍板】台灣鬆綁瘦肉精豬肉、放寬30月齡以上美牛進口 養豬協會: 若無配套措施、將再抗爭

更新時間: 2020-08-29 10:52

首次發稿: 2020-08-29 10:34

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)美國副總統彭斯當地時間28日推文讚許台灣放寬對美豬美牛的進口限制,認為這為進一步經濟合作與加強夥伴貿易關係打開大門。

彭斯(Mike Pence)的推文是對台灣開放美牛美豬進口的最高層級美國官員,也是繼美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)、白宮國務院與美國商務部、農業部後,另一位對台灣開放表達讚許的官員。

在美國國會方面,多位重量級議員不只讚許台灣開放美牛美豬的決定,並公開呼籲美方與台灣洽簽自由貿易協定(FTA)。

多位重量級美國國會議員也讚許台灣此措舉,並齊聲呼籲美台洽簽貿易協定。

台灣決定放寬對美國豬肉、牛肉的進口限制,是美國總統兌現對美農民與國家承諾的另一個例證,也為進一步經濟合作與加強貿易夥伴關係打開大門。

總統蔡英文在台北時間28日下午召開記者會表示,有關美國牛、美國豬進口,經過這幾年謹慎評估,她已責成相關部門,在保障國人健康前提下,訂定進口豬肉萊克多巴胺(瘦肉精)的安全容許值,並放寬30月齡以上美國牛肉進口。

Taiwan’s decision today to ease restrictions on US pork & beef imports is another example of President @realDonaldTrump delivering on his promise to our farmers and our Nation! It opens the door for further economic cooperation and a stronger trade partnership.