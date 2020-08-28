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【開放美豬牛爭議】教育部稱營養午餐只用國產 專家籲公布萊克多巴胺報告

萊克多巴胺為瘦肉精的一種，其安全性依舊引發論戰

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2020/08/28 19:56
台灣賣場的美國牛肉產品專區

台灣賣場的美國牛肉產品專區 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）總統蔡英文今（28）日做出重大宣示，開放美國30月齡以上牛肉與瘦肉精美國豬肉進口，儘管府院強調一切合乎國際標準，此舉仍不乏爭議。教育部稍晚公告，營養午餐絕不使用進口豬牛，而專家同時呼籲，政府應提出風險評估報告，降低國人食安疑慮。

教育部指出，依據學校衛生法第23條，學校膳食之食材皆優先採用中央認證之在地優良農業產品，並禁止基因改造食材。自2018年起，便鼓勵國中小學營養午餐使用在地食材。為了學子健康，學校一律使用國產豬肉與牛肉，家長無須擔憂。

針對放寬含萊克多巴胺（ractopamine）美豬來台一事，蔡英文今日表示，日、韓、新加坡等國都已陸續開放含少量萊克多巴胺豬肉進口，而台灣也於2012、2019年分就含此成分的豬牛肉品進行評估，證實符合國際食品法典委員會（CODEX）標準之肉品並無安全疑慮。

萊克多巴胺是瘦肉精的一種，原先是美國用來治療氣喘之藥物，但於臨床實驗即宣告失敗，而後意外發現有助增加動物瘦肉含量。中央社指出，目前台灣僅開放牛肉的肌肉含萊克多巴胺容許量為10ppb，牛內臟與豬肉則須零檢出。

對此，美牛專家會議代表、醫師蘇偉碩認為，當初CODEX對萊克多巴胺容許量意見分歧，表決時正反兩方差距只有兩票，顯示專家疑慮仍在。他表示，為了化解國人不安，政府有必要提出風險評估數據，尤其是對嬰幼兒、老人、肝腎病患、甚至對人體精神狀態是否有風險，都須進一步說明。

中央社也引述台北榮總臨床毒物科主任楊振昌說法，指曾有專家表示動物吃了含瘦肉精的飼料後，出現心跳加快、冒汗、躁動等症狀，歐盟更提出其基因毒性之可能性，顯示科學證據仍不足以證實其安全。
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