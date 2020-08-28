美豬美牛散裝食品須標產地 2021年元旦生效

總統蔡英文今（28）日宣布，訂定進口豬肉萊克多巴胺的安全容許值，開放美國豬肉以及30月齡以上的美國牛肉進口。農委會表示，今天已把預告公文送到行政院，農委會和衛福部用相關行政辦法即可執行，不涉及修法，將在明年1月1日生效。

總統蔡英文與行政院長蘇貞昌邀集所有民進黨立委今天中午在台北賓館舉行「擴大行政立法協調會報」，討論美豬、美牛開放議題。

蔡總統在下午3時30分親自開記者會說明；行政院則在5時由發言人丁怡銘主持記者會，政務委員鄧振中、經濟部長王美花、衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲出席。

陳吉仲表示，農委會今天就會修改相關動物用藥殘留量允許，訂定萊克多巴胺，預告7天，將在9月4日公告，接著衛福部會訂定人體最大安全容許量，於9月13日公告。

陳吉仲說，所有執行預計明年1月1日生效。衛福部和農委會用相關行政辦法就可以執行，不涉及修法。至於為何要明年才執行，牽涉相關部會配套措施，確保所有消費者各個市場買到的肉品都有相關標示。

至於開放美國牛肉的相關程序，陳吉仲說，9月2日衛福部針對兩個相關辦法查驗程序、進口相關規定預告，9月10日公告，明年1月1日生效。（編輯：林淑媛）1090828

*** 稍早報導 ***

明年元旦將開放含瘦肉精美豬及30月齡以上美牛。食藥署下午公告散裝食品標示新制，含牛、豬、雞的散裝食品須標示原產地，以牛肉或牛可食部位為原料的業者須同步標示屠宰國。

每次說起開放美豬、美牛議題，標示不清是外界爭議一大重點。衛生福利部食品藥物管理署今天公告「散裝食品標示規定」，要求強制規範標示「原產地（國）」資訊的對象，從具公司登記或商業登記食品販賣業者擴大到所有食品販賣業者。

根據公告內容，生鮮、冷藏、冷凍、脫水、乾燥、碾碎、研磨、簡單切割的雞、豬、羊、牛以及花生、紅豆、綠豆、黑豆、黃豆、蕎麥、薏苡（仁）、藜麥、芝麻（胡麻）、小米、大蒜、香菇、茶葉、紅棗、枸杞子、杭菊等都需標示原產地（國）。

若食品業者販售的是以牛肉及牛可食部位為原料的散裝食品，應以其屠宰國標示牛肉及牛可食部位原料的原產地（國）。

食藥署指出，本規定標示應以中文顯著標示，業者可以卡片、標記或標示牌等型式，採懸掛、立牌、黏貼或其他足以明顯辨明方式；前項以標記者，字體長度及寬度各不得小於0.2公分，以其他標示型式者，各不得小於2公分。

食藥署表示，新制和美豬、美牛同步自明年1月1日開始施行，若業者未依規定標示，可依食品安全衛生管理法處新台幣3萬至300萬罰鍰；若標示不實，可處4萬至400萬罰鍰。