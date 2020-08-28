台灣新北移工多元文化戲劇巡迴 下週末鶯歌光點美學館開跑

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）已經持續演出8年的「新北市移工多元文化戲劇巡迴」，即將於9月5日開跑。新北市勞工局今年邀請「六藝劇團」和「如果兒童劇團」創作新劇碼，分別於社區型場地辦理20場戲劇演出《幸福在身邊》、《Albert的暑假作業》，與校園辦理25場《魔法王國的秘密》，3部戲碼共計45場次的演出，利用戲劇讓觀眾認識移工母國多元文化，預估將有超過5000名學生與親子觀眾參與。

新北市勞工局表示，今年演出的3部戲碼，《幸福在身邊》是藉由小朋友尋找幸福禮物的過程，呈現多元文化共榮共存的多元價值。《Albert的暑假作業》是透過一個小學生的暑假作業，跟著印尼移工認識好多在台灣打拚的好朋友。

《魔法王國的秘密》帶著學童認識來自越南、印尼、泰國、菲律賓的風火水土四個元素，象徵台灣因為有多元文化的活力與元素，豐富生活。孩子最喜愛的泰國潑水節、菲律賓扇子手巾舞、越南的傳統婚禮、印尼的伊斯蘭教習俗，都會融入戲劇之中。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，新北市移工人數已達9萬6千多人，新住民也有10幾萬人，對我們的經濟發展、公共建設及家庭照顧有很大的貢獻。很高興可以邀請到劇團在社區、校園演出，透過展版介紹各國文化，還有許多有趣的樂器體驗，感謝教育局協助戲劇巡迴入校，以及文化局在場館方面的鼎力協助。

「如果兒童劇團」趙自強團長也說，這次《Albert的暑假作業》是由真人真事改編，讓觀眾看完戲後，會了解人與人之間要學習尊重彼此差異，大家都是一樣為自己愛的人努力。很高興參與這次的活動，即將於9月5日、6日分別在鶯歌和三重開跑，一直延續到11月，「歡迎大家一起來追劇！」。

勞工局已連續8年在校園辦理移工多元文化戲劇巡迴，並於3年前走出校園進入社區，希望透過戲劇的呈現，讓觀眾認識不同文化之間的差異，同時能有更多的包容與理解。