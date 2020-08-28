「台灣潮」街頭塗鴉搬進飯店藝博會　融合當代藝術跨界激盪台北登場

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)福爾摩沙國際藝術博覽會透過「台灣潮」，展現當代藝術中跨界與融合的重要性，也在跟風歐美風格之際，回頭找尋台灣本土特有的元素。

隨著新冠肺炎疫情趨緩，台灣近日首場福爾摩沙國際藝術博覽會已於28日台北誠品行旅展開，主題定調「台灣潮」，由街頭塗鴉藝術起家的大腸王領軍，號召台灣藝術家把街頭搬進飯店，呈現台灣人才有的態度。

主展區「台灣潮」位於誠品行旅5樓5001號房，可見大腸王、呂英菖、Disk Graffiti等10位藝術家創作，策展人大腸王的招牌「大腸寶寶」也被製成公仔，他的藝術家好友也在上面盡情揮灑，跨界激盪出令人莞爾的作品。



藝術家在大腸寶寶公仔上進行創作(圖/Taiwan News)

大腸王表示，台灣塗鴉發展已有近20年，最初是從紐約傳來，而他一直在找尋台灣元素，因此發展出「大腸寶寶」，靈感來自台灣本土小吃，像是大腸麵線、大腸包小腸等，試著結合東西方文化。

大腸王說明，此次展覽著重在「全面藝術」，也就是跨界合作。較傳統的觀點是區分各類藝術，公仔是公仔、設計是設計，但現在中間的界線已經逐漸模糊，因此他找了10位藝術家，以「大腸寶寶」公仔原形，在上面進行創作。

對他而言，旅行跟參觀其他藝術家工作室都很重要，因為大家看事情的角度都不一樣，和不同的人合作可以彼此學習、腦力激盪，最後會產生有趣想法，「要互相分享，衝撞不同知識」。

面對台灣藝術產業，大腸王思考要如何讓更多人欣賞本土文化？因為台灣有許多優秀藝術家，卻缺乏對大眾推廣的平台，想藉藝博會推廣跨界的重要性；若用一個字形容台灣潮，就是「融合」。

大腸王形容，台灣特色的是可愛，相較於歐美的狂野，台灣人比較溫和，吃的東西也比較甜，但我們還是有自己的態度跟堅持的理念。

福爾摩沙國際藝術博覽會匯聚國內30家頂尖畫廊，其中，受疫情影響，韓國畫廊L Gallery是唯一的國際畫廊，該藝博會將自即日起誠品行旅 5-7樓展至30日，導覽於29日及30日下午4點舉行。