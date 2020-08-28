台灣證券交易所：本週發行量加權股價指數漲幅約為0.96% 上市股票總市值達38.72兆元

根據台灣證券交易所統計，2020年8月28日發行量加權股價指數收盤為12,728.85點，較上週(2020年8月21日)的12,607.84點上漲121.01點，漲幅約為0.96%，台灣50指數收盤為10,141.19點，較上週的10,064.12點上漲77.07點，漲幅約為0.77%，寶島股價指數收盤為14,581.23點，較上週的14,410.95點上漲170.28點，漲幅約為1.18%。產業別指數方面，漲幅以造紙類指數上漲7.69%為最大，跌幅以水泥類指數下跌1.57%為最大，未含金融類指數上漲119.10點，漲幅約為1.09%，未含電子類指數上漲79.09點，漲幅約為0.55%，未含金融電子類指數上漲97.41點，漲幅約為0.81%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆102.69億元，全體上市股票成交金額為9,578.11億元，股票成交量週轉率為2.71%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類2,672.50億元，占全體上市股票交易金額27.90%

第二名，電子零組件類1,542.95億元，占全體上市股票交易金額16.11%

第三名，光電類1,108.52億元，占全體上市股票交易金額11.57%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，光電類11.31%

第二名，電子零組件類8.93%

第三名，生技醫療類7.66%

累計今年年初開盤迄今共159個交易日，集中市場總成交金額為30兆1,578.52億元，市場日平均成交金額為1,896.72億元，股票成交量週轉率為71.06%，股票日平均成交量週轉率為0.45%。

2020年8月28日全體上市公司市場總值為新台幣38兆7,226.10億元，較上週(2020年8月21日)市值38兆3,485.43億元增加3,740.67億元，增幅約為0.98﹪。